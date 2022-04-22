Очільник Євроради Мішель закликав Путіна відкрити гумкоридор з Маріуполя
Очільник Європейської ради Шарль Мішель закликав президента РФ Володимира Путіна дозволити вихід людей з заблокованого Маріуполя
Про це він написав у Twitter.
"Провів розмову з президентом Путіним. Наполегливо закликав його до негайного гуманітарного коридору з Маріуполя та інших оточених міст, тим більш напередодні Великодня", - розповів Мішель.
Він запевнив, що ЄС продовжує дотримуватися своєї позиції щодо підтримки України, санкційної політики проти РФ, а також засудження російської агресії.
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