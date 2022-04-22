Очільник Євроради Мішель закликав Путіна відкрити гумкоридор з Маріуполя

Про це він написав у Twitter.

"Провів розмову з президентом Путіним. Наполегливо закликав його до негайного гуманітарного коридору з Маріуполя та інших оточених міст, тим більш напередодні Великодня", - розповів Мішель.

Він запевнив, що ЄС продовжує дотримуватися своєї позиції щодо підтримки України, санкційної політики проти РФ, а також засудження російської агресії.