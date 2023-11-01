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Очільник ФБР попередив про зростання загрози терористичних атак у США

1 листопада, 2023 середа
06:52
Світ Прапор США

Директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей попередив Конгрес, що конфлікт на Близькому Сході підняв загрозу нападу на американців у США на зовсім інший рівень

Про це пише CBS news.

"Ми вважаємо, що дії ХАМАСу та його союзників послужать натхненням, подібного якому ми не бачили з того часу, як ІДІЛ створила свій так званий халіфат кілька років тому. Лише за останні кілька тижнів численні іноземні терористичні організації зробили заклики до нападів на американців і Захід", - сказав Рей.

Він сказав, що американці не повинні змінювати своє життя, але повинні бути пильними: "Це не час для паніки".

За словами директора ФБР, до атак проти американців, у тому числі на території Сполучених Штатів, закликали ІДІЛ та Аль-Каїда.

  • 6 жовтня американські військові збили безпілотник у Сирії, оскільки він завдавав авіаударів поблизу їхньої операційної зони.
  • 24 жовтня у Пентагоні підтвердили, що бойовики намагалися атакувати американську військову базу у Сирії ударними безпілотниками. 
  • Близько два десятки американських військових отримали поранення минулого тижня внаслідок атак безпілотників на бази Сполучених Штатів в Іраку та Сирії.
  • Пентагон заявив 27 жовтня, що американські винищувачі здійснили авіаудари по позиціях КВІР Ірану на сході Сирії. Ці удари були відповіддю на атаки на американські бази.
  • 31 жовтня на брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що через зростання кількості нападів сил, що підтримуються Іраном, на військові бази США в Іраку й Сирії, вони відправлять на Близький Сход 300 американських військових.
Ізраїль
Палестина
теракт
тероризм
ІДІЛ
США
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хамас
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