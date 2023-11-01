Очільник ФБР попередив про зростання загрози терористичних атак у США

Про це пише CBS news.

"Ми вважаємо, що дії ХАМАСу та його союзників послужать натхненням, подібного якому ми не бачили з того часу, як ІДІЛ створила свій так званий халіфат кілька років тому. Лише за останні кілька тижнів численні іноземні терористичні організації зробили заклики до нападів на американців і Захід", - сказав Рей.

Він сказав, що американці не повинні змінювати своє життя, але повинні бути пильними: "Це не час для паніки".

За словами директора ФБР, до атак проти американців, у тому числі на території Сполучених Штатів, закликали ІДІЛ та Аль-Каїда.