Очільник ФБР попередив про зростання загрози терористичних атак у США
Директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей попередив Конгрес, що конфлікт на Близькому Сході підняв загрозу нападу на американців у США на зовсім інший рівень
Про це пише CBS news.
"Ми вважаємо, що дії ХАМАСу та його союзників послужать натхненням, подібного якому ми не бачили з того часу, як ІДІЛ створила свій так званий халіфат кілька років тому. Лише за останні кілька тижнів численні іноземні терористичні організації зробили заклики до нападів на американців і Захід", - сказав Рей.
Він сказав, що американці не повинні змінювати своє життя, але повинні бути пильними: "Це не час для паніки".
За словами директора ФБР, до атак проти американців, у тому числі на території Сполучених Штатів, закликали ІДІЛ та Аль-Каїда.
- 6 жовтня американські військові збили безпілотник у Сирії, оскільки він завдавав авіаударів поблизу їхньої операційної зони.
- 24 жовтня у Пентагоні підтвердили, що бойовики намагалися атакувати американську військову базу у Сирії ударними безпілотниками.
- Близько два десятки американських військових отримали поранення минулого тижня внаслідок атак безпілотників на бази Сполучених Штатів в Іраку та Сирії.
- Пентагон заявив 27 жовтня, що американські винищувачі здійснили авіаудари по позиціях КВІР Ірану на сході Сирії. Ці удари були відповіддю на атаки на американські бази.
- 31 жовтня на брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що через зростання кількості нападів сил, що підтримуються Іраном, на військові бази США в Іраку й Сирії, вони відправлять на Близький Сход 300 американських військових.
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