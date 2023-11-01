Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ США розгорнуть додаткові сили на Близькому Сході у складі 300 військових

США розгорнуть додаткові сили на Близькому Сході у складі 300 військових

1 листопада, 2023 середа
04:04
Світ Американські вояки

31 жовтня на брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що через зростання кількості нападів сил, що підтримуються Іраном, на військові бази США в Іраку й Сирії, вони відправлять на Близький Сход 300 американських військових

Про це повідомляє Укрінформ.

"Станом на зараз ми спостерігали в загальній кількості 27 атак - 16 в Іраку, 11 у Сирії", - заявив Райдер.

За його словами, за останні чотири доби угрупування, які підтримує Іран, 6 разів атакували військові бази США в Іраку (3 удари) й Сирії (3 удари) у відповідь на американські атаки після нападів. Він також зазначив, що постраждалих та руйнувань немає.

Райдер також повідомив, що США розгорнуть додаткові сили в регіоні Центрального командування на Близькому Сході у складі 300 військових, щоб посилити наявні спроможності, а також допомогти зі знешкодженням вибухових боєприпасів, зв’язком та іншою підтримкою сил, які вже знаходяться в регіоні.

  • 6 жовтня американські військові збили безпілотник у Сирії, оскільки він завдавав авіаударів поблизу їхньої операційної зони.
  • 24 жовтня у Пентагоні підтвердили, що бойовики намагалися атакувати американську військову базу у Сирії ударними безпілотниками. 
  • Близько два десятки американських військових отримали поранення минулого тижня внаслідок атак безпілотників на бази Сполучених Штатів в Іраку та Сирії.
  • Пентагон заявив 27 жовтня, що американські винищувачі здійснили авіаудари по позиціям КВІР Ірану на сході Сирії. Ці удари були відповіддю на атаки на американські бази.
Сирія
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Ірак
Іран
США
Військові новини
ракетний удар
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
Читайте також:
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
31 жовтня, 2023 вiвторок
Усик висунув ультиматум Ф'юрі через відмову битися 23 грудня
путін та шойгу
30 жовтня, 2023 понедiлок
Військовий експерт Черник назвав головну причину заяви Шойгу про переговори
Українські військові ЗСУ
31 жовтня, 2023 вiвторок
На розгляд комітету Ради надійшов законопроєкт про врегулювання ротації військових на фронті
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.21
    Купівля 37.21
    Продаж 37.89
  • EUR
    Купівля 39.45
    Продаж 40.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
1 листопада
03:36
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
Кулеба у розмові з Блінкеном підкреслив важливість продовження постачання ракет ATACMS Україні
03:01
Оновлено
Українська ППО
Росія запустила "шахеди": ППО спрацювала на Дніпропетровщині й Хмельниччині
02:34
Палестина
ХАМАС має намір звільнити декілька іноземних заручників
02:19
Кордон між Польщею та Україною
Уряд Латвії ухвалив передачу Україні 20 автомобілів на 56 тис. євро, конфіскованих у нетверезих водіїв
01:43
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
ЦАХАЛ перехопив ліванську ракету "земля - повітря" та уразив точку запуску
01:28
Єнс Столтенберг
Танки, ППО, винищувачі та боєприпаси: Столтенберг заявив, що Україні потрібно більше зброї
01:06
Оновлено
Артем Франков
Помер футбольний журналіст Артем Франков
00:52
Ллойд Остін
Якщо США не допомагатимуть Україні, американським солдатам доведеться воювати в Європі, - Остін
00:45
Анатолій Трубін
Український голкіпер Трубін зіграв третій "сухий" матч за "Бенфіку"
2023, вiвторок
31 жовтня
23:49
Оновлено
Джанні Інфантіно
ЧС-2034 з футболу відбудеться у Саудівській Аравії, - президент ФІФА Інфантіно
23:43
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 31 жовтня
23:15
Володимир Зеленський
Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, - Зеленський
23:06
Прапор Ізраїлю
Болівія оголосила, що розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем
22:39
Віталій Миколенко, "Евертон"
Миколенка визнали найкращим лівим захисником АПЛ у жовтні
22:30
Ексклюзив
Махачкала, аеропорт
Путін переляканий, Кремль втратив владу у кавказьких республіках: Наливайченко про події у Махачкалі
22:10
Центр національного спротиву
Рух спротиву "Атеш" почав вербувати агентів у Костромі
21:46
санкції проти Росії
У США затримали трьох росіян, які закуповували підсанкційну електроніку для армії РФ
21:37
Ексклюзив
Реджеп Тайїп Ердоган
ХАМАС і партія Ердогана мають спільне коріння, - військовий оглядач Шарп
21:10
Джабалія
У ЦАХАЛ визнали, що для ліквідації одного з командувачів ХАМАС, завдали удару по табору біженців
21:09
Аналітика
Сергій Згурець
Потреба ЗСУ у боєприпасах, без власного виробництва Україна ніяк не обійдеться. Колонка Сергія Згурця
20:34
газ, ГТС
Уряд затвердив склад наглядової ради Оператора ГТС
20:23
Роботи з розчищення та розширення траншей.
Про людей, мишей і "росіянина-жмура", - фоторепортаж із передової про підготовку бійців до зими
20:06
"Шахтар", Тарас Степаненко, Ліга чемпіонів
"Шахтар" втратив ключового футболіста перед матчем з "Динамо"
20:05
OPINION
Зоя Казанжи
Щеплення від людожерства не сталося
20:02
Ворог веде безуспішні штурмові дії на 5 напрямках фронту, — Генштаб
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 615-го дня війни: "бавовна" на великому військовому заводі у Росії, в окупованому Донецьку потужна пожежа
20:00
Огляд
День Чорного моря: чи переживуть дельфіни війну
19:56
Олександр Усик
Усик зробив важливу заяву стосовно дати бою з Ф'юрі
19:23
Інтерв’ю
Артур Пройдаков
"З перемогою вітали учні у війську": Артур Пройдаков про потрапляння у ТОП-10 кращих вчителів світу
19:03
Санкції
Наступного тижня ЄС оголосить новий пакет санкцій проти РФ, - ЗМІ
18:59
Японія
Російський гелікоптер порушив повітряний простір Японії
18:39
На півночі Гази прогримів вибух у таборі біженців Джабалія: ЗМІ повідомляють про щонайменше 47 жертв
18:35
Херсонщина, обстріл
Росія вдарила дроном по евакуаційному автобусу на Херсонщині
18:31
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:15
Соціальна їдальня
Кабмін затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на чотири роки
18:06
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Ми витіснили війну на лінію фронту
18:05
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що війни в Україні та на Близькому Сході пов'язані
18:04
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Тренер "Челсі" заінтригував можливою участю Мудрика в матчі з "Тоттенгемом"
17:59
Київстар
Оператор VEON оскаржує в суді арешт корпоративних прав Київстару
17:58
Росіяни обстріляли Велетенське на Херсонщині: поранено літню жінку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV