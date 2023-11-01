США розгорнуть додаткові сили на Близькому Сході у складі 300 військових

Про це повідомляє Укрінформ.

"Станом на зараз ми спостерігали в загальній кількості 27 атак - 16 в Іраку, 11 у Сирії", - заявив Райдер.

За його словами, за останні чотири доби угрупування, які підтримує Іран, 6 разів атакували військові бази США в Іраку (3 удари) й Сирії (3 удари) у відповідь на американські атаки після нападів. Він також зазначив, що постраждалих та руйнувань немає.

Райдер також повідомив, що США розгорнуть додаткові сили в регіоні Центрального командування на Близькому Сході у складі 300 військових, щоб посилити наявні спроможності, а також допомогти зі знешкодженням вибухових боєприпасів, зв’язком та іншою підтримкою сил, які вже знаходяться в регіоні.