США розгорнуть додаткові сили на Близькому Сході у складі 300 військових
31 жовтня на брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що через зростання кількості нападів сил, що підтримуються Іраном, на військові бази США в Іраку й Сирії, вони відправлять на Близький Сход 300 американських військових
Про це повідомляє Укрінформ.
"Станом на зараз ми спостерігали в загальній кількості 27 атак - 16 в Іраку, 11 у Сирії", - заявив Райдер.
За його словами, за останні чотири доби угрупування, які підтримує Іран, 6 разів атакували військові бази США в Іраку (3 удари) й Сирії (3 удари) у відповідь на американські атаки після нападів. Він також зазначив, що постраждалих та руйнувань немає.
Райдер також повідомив, що США розгорнуть додаткові сили в регіоні Центрального командування на Близькому Сході у складі 300 військових, щоб посилити наявні спроможності, а також допомогти зі знешкодженням вибухових боєприпасів, зв’язком та іншою підтримкою сил, які вже знаходяться в регіоні.
- 6 жовтня американські військові збили безпілотник у Сирії, оскільки він завдавав авіаударів поблизу їхньої операційної зони.
- 24 жовтня у Пентагоні підтвердили, що бойовики намагалися атакувати американську військову базу у Сирії ударними безпілотниками.
- Близько два десятки американських військових отримали поранення минулого тижня внаслідок атак безпілотників на бази Сполучених Штатів в Іраку та Сирії.
- Пентагон заявив 27 жовтня, що американські винищувачі здійснили авіаудари по позиціям КВІР Ірану на сході Сирії. Ці удари були відповіддю на атаки на американські бази.
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