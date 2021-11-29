Очільник Міноборони Резніков 3 грудня відзвітує в Раді щодо обороноздатності України
Міністр оборони Олексій Резніков виступить на годині запитань до уряду в п'ятницю, 3 грудня, щодо обороноздатності України
Відповідне рішення нардепи ухвалили на засіданні погоджувальної ради у понеділок, 29 листопада.
"У п’ятницю, 3 грудня, під час "години запитань до Уряду" Верховна Рада заслухає міністра оборони Олексія Резнікова на тему: "Обороноздатність України у 2021 році. Безпекові підсумки року і перспективи", - повідомляє у Telegram пресслужба Верховної Ради.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- 22 листопада Кремль звинуватив Україну в нарощуванні військових сил.
- Міністр оборони Олексій Резніков висловив сумнів у планах Росії перейти до повномасштабної агресії та захопити нові території України.
- 26 листопада Резніков назвав повідомлення про загрозу ескалації між РФ і Україною "інформаційною війною, спрямованою на внутрішню аудиторію Росії".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.07
Купівля 27.07Продаж 27.33
-
EUR
Купівля 30.41Продаж 30.87
- Актуальне
- Важливе