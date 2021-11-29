Очільник Міноборони Резніков 3 грудня відзвітує в Раді щодо обороноздатності України

Відповідне рішення нардепи ухвалили на засіданні погоджувальної ради у понеділок, 29 листопада.



"У п’ятницю, 3 грудня, під час "години запитань до Уряду" Верховна Рада заслухає міністра оборони Олексія Резнікова на тему: "Обороноздатність України у 2021 році. Безпекові підсумки року і перспективи", - повідомляє у Telegram пресслужба Верховної Ради.



Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

22 листопада Кремль звинуватив Україну в нарощуванні військових сил.

Міністр оборони Олексій Резніков висловив сумнів у планах Росії перейти до повномасштабної агресії та захопити нові території України.

26 листопада Резніков назвав повідомлення про загрозу ескалації між РФ і Україною "інформаційною війною, спрямованою на внутрішню аудиторію Росії".