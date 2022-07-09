Очільник МО Великої Британії зустрівся з українськими військовими, які приїхали в країну на навчання

Про це йдеться на офіційному сайті уряду Великої Британії.

"Використовуючи передовий світовий досвід британської армії, ми допоможемо Україні відбудувати її сили та збільшити масштаб спротиву, тоді як вона захищає власні суверенітет і право обирати власне майбутнє", – сказав Воллес.

За його словами, нова програма навчань є наступним етапом підтримки Великою Британією Збройних Сил України в їхній боротьбі з російською агресією.

Відомо, що участь у програмі з британського боку беруть понад тисяча військовослужбовців. Навчання відбуваються на полігонах міністерства оборони Британії на північному заході, південному заході та південному сході країни.

Зазначається, що навчання допоможуть військовим без попереднього досвіду бойових дій опанувати навички ближнього бою.

Для цього британський уряд закупив автомати АК, які використовуються Збройними Силами України. Він також надасть українцям спорядження і військове обладнання.

Усього протягом наступних кількох місяців через програму навчань у Великій Британії мають пройти до 10 тисяч військовослужбовців з України.

8 липня голова МЗС Дмитро Кулеба висловив думку, що після відставки прем'єра Боріса Джонсона підтримка України Великою Британією не зміниться.

Бен Воллес запевнив, що без Джонсона політика Британії на підтримку України не зміниться.

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