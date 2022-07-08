Про це він заявив у етері телемарафону.

За словами Дмитра Кулеби, під час війни РФ проти України Боріс Джонсон показав, що він сміливий і не боїться ризикувати.

"Згадати хоча б його візит до Києва в квітні. Він така персона, яку замінити дуже складно, ніколи не буде людини, схожої на нього. Але, я переконаний, що хто б не був прем’єр-міністром Великої Британії, політика і підтримка Британії щодо України залишиться незмінною. І ми будемо співпрацювати з ними і вони будуть надавати нам допомогу", - наголосив міністр.

На початку червня Борис Джонсон вже був близьким до відставки.

6 червня 211 депутатів Консервативної партії проголосували проти відставки Джонсона, а 148 відставку підтримали. Таким чином прем'єр утримався на посаді.

У Великій Британії з вечора 5 липня вже щонайменше 15 міністрів кабінету Бориса Джонсона пішли у відставку. 6 липня до них приєдналася міністерка промисловості Великої Британії Лі Роулі. В результаті загальна кількість міністрів, що пішли у відставку сягнула 12.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку.

Стало відомо, що міністр оборони Британії Бен Воллес є першим претендентом на посаду Джонсона.

Президент Володимир Зеленський відреагував на відставку Боріса Джонсона, назвавши його справжнім другом України.

7 липня Боріс Джонсон після відставки розмовляв із Володимиром Зеленським, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученим Королівством України.

Бен Воллес запевнив, що без Джонсона політика Британії на підтримку України не зміниться.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb