Джонсон після оголошення про відставку подзвонив Зеленському
Прем’єр-міністр розмовляв із президентом Зеленським сьогодні вдень, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученим Королівством України
Про це йдеться на офіційній сторінці уряду Великої Британії.
Прем’єр-міністр наголосив на непохитній міжпартійній підтримці Сполученим Королівством людей президента Зеленського та сказав, що Великобританія продовжуватиме надавати життєво важливу оборонну допомогу стільки, скільки буде потрібно.
Прем'єр-міністр додав, що продовжить співпрацювати з партнерами, щоб спробувати припинити зернову блокаду найближчими тижнями.
Він подякував президенту Зеленському за все, що він робить для свободи, за дружбу та доброту українського народу.
Президент Зеленський подякував Прем’єр-міністру за його рішучі дії щодо України та зазначив, що український народ вдячний за зусилля Великобританії.
Прем’єр-міністр завершив розмову похвалою для президента Зеленського, сказавши: «Ти герой, тебе всі люблять».
- 5 липня відразу декілька міністрів кабінету Бориса Джонсона пішли у відставку. 6 липня до них приєдналася міністерка промисловості Великої Британії Лі Роулі. В результаті загальна кількість міністрів, що пішли у відставку сягнула 12.
- А 7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку
- Зеленський відреагував на відставку Джонсона, назвавши його справжнім другом України
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