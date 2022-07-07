Джонсон після оголошення про відставку подзвонив Зеленському

Про це йдеться на офіційній сторінці уряду Великої Британії.

Прем’єр-міністр наголосив на непохитній міжпартійній підтримці Сполученим Королівством людей президента Зеленського та сказав, що Великобританія продовжуватиме надавати життєво важливу оборонну допомогу стільки, скільки буде потрібно.

Прем'єр-міністр додав, що продовжить співпрацювати з партнерами, щоб спробувати припинити зернову блокаду найближчими тижнями.

Він подякував президенту Зеленському за все, що він робить для свободи, за дружбу та доброту українського народу.

Президент Зеленський подякував Прем’єр-міністру за його рішучі дії щодо України та зазначив, що український народ вдячний за зусилля Великобританії.

Прем’єр-міністр завершив розмову похвалою для президента Зеленського, сказавши: «Ти герой, тебе всі люблять».

5 липня відразу декілька міністрів кабінету Бориса Джонсона пішли у відставку. 6 липня до них приєдналася міністерка промисловості Великої Британії Лі Роулі. В результаті загальна кількість міністрів, що пішли у відставку сягнула 12.

А 7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку

Зеленський відреагував на відставку Джонсона, назвавши його справжнім другом України

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