English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Справжній друг України: Зеленський відреагував на відставку Джонсона

Справжній друг України: Зеленський відреагував на відставку Джонсона

7 липня, 2022 четвер
16:49
Світ На фото Борис Джонсон та Володимир Зеленський

Володимир Зеленський переконаний, що політика Великої Британії стосовно України не зміниться після відставки Бориса Джонсона, якого він назвав "справжнім другом України"

Про це президент України розповів у інтервʼю для CNN.

Президент Зеленський зазначив, що Україна багато чого отримала від взаємовідносин з прем’єр-міністром, у тому числі та перш за все військову підтримку. Зеленський також висловив переконання, що британська політика стосовно України не зміниться найближчим часом, незважаючи на відставку пана Джонсона.

У своїй промові про відставку Борис Джонсон згадав про роль Британії у підтримці України у війні та сказав, що Велика Британія буде боротися за свободу стільки, скільки буде потрібно.

"Дозвольте мені сказати зараз народу України. Я знаю, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки це буде потрібно", - сказав Джонсон.

Президент України заявив, що з нетерпінням чекає безпосередньої розмови з Джонсоном, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.

  • 6 червня 211 депутатів Консервативної партії проголосували проти відставки Джонсона, а 148 відставку підтримали. Таким чином прем'єр утримався на посаді.
  • У Великій Британії з вечора 5 липня вже щонайменше 15 міністрів кабінету Бориса Джонсона пішли у відставку. 6 липня до них приєдналася міністерка промисловості Великої Британії Лі Роулі. В результаті загальна кількість міністрів, що пішли у відставку сягнула 12.
  • А 7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Володимир Зеленський
Борис Джонсон
Велика Британiя
Читайте також:
6 липня, 2022 середа
Війна дуже скоро перейде на територію Росії та Білорусі, - політичний експерт Свереда
Військова повістка
6 липня, 2022 середа
Воювати доведеться всім боєздатним чоловікам України, - офіцерка ЗСУ Білозерська
Роман Костенко
6 липня, 2022 середа
Часу для контрнаступу залишилось 2-3 місяці, воювати піхотою в сезон дощів нереально, - полковник СБУ Костенко
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.4
    Купівля 34.4
    Продаж 35.28
  • EUR
    Купівля 35.02
    Продаж 36.35
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
7 липня
17:01
Під Маріуполем зайшли ще одне місце масових заховань
Місце масових поховань біля Маріуполя від травня зросло вдвічі, - Схеми
16:42
На фото біженці з україни в Ізраїлі
До Ізраїлю прибули 30 тис. мігрантів з України з початку повномасштабної війни
16:41
Прапор України на острові Зміїни
Українські військові зачистили Зміїний: на острові знищено 30 одиниць російської техніки і піднято державний прапор
16:37
Оновлено
ракетний удар по Краматорську
Росіяни завдали авіаудару по центру Краматорська, є жертви
16:35
Європарламентарі підтримали жінок у відстоюванні права на аборт
Європарламент вимагає включити право на аборт у Хартію фундаментальних прав ЄС
16:32
На Миколаївщині затримали агента ФСБ, який готувався коригувати російські ракетні удари
У Миколаєві затримали агента ФСБ, який готувався коригувати російські ракетні удари
16:31
Ексклюзив
ЗСУ освоюють нову зброю
ЗСУ дають гідну відсіч росіянам: вся міць РФ - знищення цивільної інфраструктури, - боєць "Легіону Свободи" Морозов
16:21
Олексій Громов
ЗСУ знищили близько 20 пунктів управління російської армії, стільки ж логістичних центрів і складів, - Громов
16:21
Ексклюзив
Микола Княжицький
Гарантія допомоги Заходу - це наші реформи, - нардеп Княжицький
16:20
Міжнародні авіалінії України
Дві українські авіакомпанії віддали свої літаки в лізинг іноземним перевізникам
16:18
ракетний комплекс "Іскандер-М"
Лукашенко передав аеродром "Зябрівка" під повний контроль РФ, - Громов
16:16
Ексклюзив
У Києві представили англомовну версію книги ексзаручника "ДНР" Асєєва
Війна не знищить "русскій мір": зменшення підтримки РФ - це емоційна реакція на трагічні події в Україні, - письменник Асєєв
16:04
зарядні станції для електрокарів
Попит на електрокари зростає: в червні українці зареєстрували понад 1 тис. таких авто
16:02
Ексклюзив
церква УПЦ
Зацікавленість ФСБ Росії в УПЦ залишається, - голова Держслужби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан
15:40
Ексклюзив
Путін
Імперські амбіції Росії не обмежаться життям Путіна, - письменник Станіслав Асєєв
15:38
Нардеп-колаборант Олексій Ковальов
Організовував вивезення солі й зерна з Херсонщини до РФ: Венедіктова розповіла подробиці справи звинуваченого в держзраді нардепа Ковальова
15:34
закарпатська митниця
Попри пільги на імпорт, сума митних надходжень у червні на 33% більша, ніж у травні
15:29
електроенергії
Україна розпочала експортувати електроенергію до Словаччини
14:59
Ексклюзив
ДНР
Катівня "Ізоляція" досі функціонує, туди потрапляють військовополонені та цивільні з Маріуполя, - Станіслав Асєєв
14:51
Оновлено
Борис Джонсон оголосив про відставку
Борис Джонсон оголосив про відставку
14:50
Європарламент підтримав надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС
14:50
мавпяча віспа
ВООЗ повідомила про два нові випадки смерті від мавпячої віспи
14:26
На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Є інформація, що в Кремінній окупанти переслідують людей з проукраїнською позицією, - Гайдай
14:23
Ядерний дослідницький об’єкт, Харків
Передавав росіянам координати ЗСУ: повідомлено про підозру ймовірному навіднику з Харкова
14:16
Російська військова техніка: варіанти
Санкцій ЄС і США уникли 7 керівників банків, які обслуговують російський ОПК
14:01
Путін утилізатор
Путін як утилізатор
13:58
Понад 600 набоїв і граната: на Чернігівщині виявили склад російських загарбників
Понад 600 набоїв і граната: на Чернігівщині виявили склад російських загарбників
13:46
Бен Воллес
Міністр оборони Британії Воллес є першим претендентом на посаду Джонсона, - опитування YouGov
13:44
Фейк
Центр при РНБО повідомив про маніпуляції РФ на окупованих територіях України
13:43
Ексклюзив
MLRS M270
Ворог втратив темпи й не здатен далі наступати, - екскомандувач десантно-штурмових військ України Якубець
13:37
Ексклюзив
розмінування сапер піротехнік
Квадратний метр розмінованої після окупації землі коштує $3-4, - голова правління Асоціації саперів України
13:26
В ЄС назвали три країни, які надали найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям у травні
13:23
нафта нафтопровід
Казахстан розробляє шляхи транспортування нафти до Європи в обхід РФ
13:19
зруйнований будинок, Донецька область
На Донеччині росіяни за добу зруйнували 47 об'єктів, зокрема 27 житлових будинків
13:08
Ексклюзив
зерно вагон елеватор
Робити торги на використання своїх вагонів для перевезення зерна на експорт - це мародерство з боку Укрзалізниці, - експерт з агробізнесу Сластьон
13:01
БТР Fuchs
Німеччина відмовилася постачати БТР Fuchs Україні
13:00
Українці вирішать долю герба СРСР на Батьківщині-матері: стартувало опитування в "Дії" 
12:57
Фінляндія
Фінляндія ухвалила закон про посилення безпеки на російському кордоні
12:57
HIMARS
На Запоріжжі після ударів з HIMARS дезертирували російські вояки, їх розшукує ФСБ
12:48
Ексклюзив
Михайло Жирохов
Смерть і героїзм захисників Сєверодонецька дали Україні можливість застосовувати на фронті HIMARS, – військовий експерт Жирохов
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV