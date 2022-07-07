Справжній друг України: Зеленський відреагував на відставку Джонсона
Володимир Зеленський переконаний, що політика Великої Британії стосовно України не зміниться після відставки Бориса Джонсона, якого він назвав "справжнім другом України"
Про це президент України розповів у інтервʼю для CNN.
Президент Зеленський зазначив, що Україна багато чого отримала від взаємовідносин з прем’єр-міністром, у тому числі та перш за все військову підтримку. Зеленський також висловив переконання, що британська політика стосовно України не зміниться найближчим часом, незважаючи на відставку пана Джонсона.
У своїй промові про відставку Борис Джонсон згадав про роль Британії у підтримці України у війні та сказав, що Велика Британія буде боротися за свободу стільки, скільки буде потрібно.
"Дозвольте мені сказати зараз народу України. Я знаю, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки це буде потрібно", - сказав Джонсон.
Президент України заявив, що з нетерпінням чекає безпосередньої розмови з Джонсоном, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.
- 6 червня 211 депутатів Консервативної партії проголосували проти відставки Джонсона, а 148 відставку підтримали. Таким чином прем'єр утримався на посаді.
- У Великій Британії з вечора 5 липня вже щонайменше 15 міністрів кабінету Бориса Джонсона пішли у відставку. 6 липня до них приєдналася міністерка промисловості Великої Британії Лі Роулі. В результаті загальна кількість міністрів, що пішли у відставку сягнула 12.
- А 7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку
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