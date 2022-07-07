Про це президент України розповів у інтервʼю для CNN.

Президент Зеленський зазначив, що Україна багато чого отримала від взаємовідносин з прем’єр-міністром, у тому числі та перш за все військову підтримку. Зеленський також висловив переконання, що британська політика стосовно України не зміниться найближчим часом, незважаючи на відставку пана Джонсона.

У своїй промові про відставку Борис Джонсон згадав про роль Британії у підтримці України у війні та сказав, що Велика Британія буде боротися за свободу стільки, скільки буде потрібно.

"Дозвольте мені сказати зараз народу України. Я знаю, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки це буде потрібно", - сказав Джонсон.

Президент України заявив, що з нетерпінням чекає безпосередньої розмови з Джонсоном, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.

6 червня 211 депутатів Консервативної партії проголосували проти відставки Джонсона, а 148 відставку підтримали. Таким чином прем'єр утримався на посаді.

У Великій Британії з вечора 5 липня вже щонайменше 15 міністрів кабінету Бориса Джонсона пішли у відставку. 6 липня до них приєдналася міністерка промисловості Великої Британії Лі Роулі. В результаті загальна кількість міністрів, що пішли у відставку сягнула 12.

А 7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку

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