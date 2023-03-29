Очільник МЗС Ірану на зустрічі з Лавровим виступив за дипломатичне врегулювання конфлікту в Україні
Голова МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан, який перебуває з візитом у Москві, заявив про необхідність дипломатичного врегулювання конфлікту в Україні
Про це він сказав 29 березня на зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.
За словами іранського дипломата, постачання Заходом зброї Україні ускладнює ситуацію.
"Те, що Захід озброює Україну різними озброєннями, ми вважаємо, що це ускладнює ситуацію. Ми завжди вважали, що треба спиратися на політичне врегулювання цього питання", - сказав Амір Абдоллахіан Лаврову.
Про постачання іранської зброї Росії він не згадав.
- Раніше The Wall Street Journal писала, що РФ допомагає Ірану кіберзброєю в обмін на "шахеди".
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