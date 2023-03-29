Про це він сказав 29 березня на зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

За словами іранського дипломата, постачання Заходом зброї Україні ускладнює ситуацію.

"Те, що Захід озброює Україну різними озброєннями, ми вважаємо, що це ускладнює ситуацію. Ми завжди вважали, що треба спиратися на політичне врегулювання цього питання", - сказав Амір Абдоллахіан Лаврову.

Про постачання іранської зброї Росії він не згадав.