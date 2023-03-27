РФ допомагає Ірану кіберзброєю в обмін на "шахеди", - WSJ
Росія постачає Ірану кіберзброю, зокрема засоби для цифрового спостереження, в обмін на відносно дешеві дрони, які застосовуються для ударів по Україні
Про це інформує The Wall Street Journal з посиланням на посадовців США.
Співпраця між Кремлем і Тегераном активізувалась після того, як останній погодився надати, окрім дронів, також ракети малої дальності, танкові й артилерійські снаряди.
"Російська влада вирішила, що вигоди від поглиблення військових відносин з Іраном переважають будь-які недоліки", – пише відомство.
Повідомляється, що Іран прагне отримати кібердопомогу, десятки елітних російських ударних вертольотів і реактивних винищувачів, а також допомогу в реалізації ракетної програми дальньої дії.
За даними американських посадовців головним постачальником кіберпослуг Ірану є російська компанія "Протей", яка має контракти з міністерством оборони нашого ворога.
"З огляду на чудові можливості Росії, будь-яка передача знань покращить кіберможливості Ірану", – сказала аналітикиня з питань кіберполітики Фонду захисту демократій, вашингтонського аналітичного центру Енні Фікслер.
Коли РФ розпочала використовувати безпілотники іранського виробництва в Україні, дві країни поглибили узгодження, яке почалося з громадянської війни в Сирії, де вони допомогли президенту Башару аль-Асаду відбити заколот. Вони відклали відмінності, які датуються століттями, щоб протистояти їхнім спільним ворогам, сказав доцент, що спеціалізується на близькосхідній політиці в Школі управління та державної служби Буша Техаського університету A&M Мохаммад Аятоллахі Табаар.
"Відчуваючи себе загнаними в кут США та їх союзниками, як Іран, так і Росія, схоже, сповнені рішучості змусити цей альянс працювати", – додав професор.
- Видання Sky News повідомляло, що Росія вивезла з Ірану двома вантажним суднами 200 контейнерів зі зброєю, в яких містилося 100 млн набоїв та 300 тис. снарядів.
- 1 березня британська розвідка заявила, що росіяни почали запускати безпілотники Shahed з Брянської області, аби зменшити час перебування дронів в повітрі та додатково навантажити українську ППО.
- Financial Times писало, що Росія утримується від закупівлі балістичних ракет в Ірану побоюючись, що після цього США почнуть постачати Україні далекобійну зброю.
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