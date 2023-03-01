Британська розвідка пояснила, чому РФ почала запускати дрони-камікадзе з Брянської області
Росіяни почали запускати безпілотники Shahed з Брянської області, аби зменшити час перебування дронів в повітрі та додатково навантажити українську ППО
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 27 лютого Міністерство оборони України підтвердило, що збило 11 дронів-камікадзе Shahed з 14 запущених протягом ночі. Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що 9 з них були збиті в повітряному просторі поблизу Києва. Ще три БПЛА знищили в Чернігівській області.
До цієї атаки не надходило жодних повідомлень про використання іранських дронів в Україні приблизно з 15 лютого. Таке зниження темпу атаки БПЛА, ймовірно, свідчить про те, що Росія вичерпала свої поточні запаси та шукатиме можливості їх поповнення.
"Через вектор атаки ці БПЛА, найімовірніше, були запущені з Брянської області РФ. Раніше єдиний пункт запуску, який спостерігали з середини грудня 2022 року, був у Краснодарському краї, через Азовське море. Другий пусковий майданчик дасть росіянам інший напрямок атаки, ближче до Києва. Його створили, аби зменшити час перебування дронів в повітрі над Україною та спробувати ще більше "розтягнути" українську ППО", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 25 лютого британська розвідка заявила, що Росія другий тиждень не застосовує проти України іранські безпілотники Shahed-136, тому що, ймовірно, вичерпала їхні запаси.
- У ніч проти 27 лютого російські війська атакували дронами Хмельницький, загинули двоє рятувальників ДСНС. 11 БПЛА було знищено.
- 1 лютого на Полтавщині ППО збила 5 російських безпілотників.
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