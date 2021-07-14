Очільник МЗС Німечинни Маас заявив, що Китай та РФ постачають свої вакцини для досягнення політичних цілей

Про це повідомляє AP.

Маас заявив, що і Росія, і Китай публічно сприяли доставці вакцин в інші країни, але переслідували інші цілі.

"Ми відзначаємо, зокрема, з Китаєм, що поставки використовувалися для висування політичних вимог країнам", - сказав він.



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На його думку, Захід має забезпечити альтернативу для таких країн.

"Цією альтернативою є вакцини, які ми маємо в наявності, росіяни та китайці не зможуть продовжувати проводити свою дипломатію через вакцини для посилення свого впливу", - підсумував Маас.