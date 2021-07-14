Очільник МЗС Німечинни Маас заявив, що Китай та РФ постачають свої вакцини для досягнення політичних цілей
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас звинуватив Китай та Росію у прив'язці поставок вакцин проти коронавірусу до політичних вимог
Про це повідомляє AP.
Маас заявив, що і Росія, і Китай публічно сприяли доставці вакцин в інші країни, але переслідували інші цілі.
"Ми відзначаємо, зокрема, з Китаєм, що поставки використовувалися для висування політичних вимог країнам", - сказав він.
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На його думку, Захід має забезпечити альтернативу для таких країн.
"Цією альтернативою є вакцини, які ми маємо в наявності, росіяни та китайці не зможуть продовжувати проводити свою дипломатію через вакцини для посилення свого впливу", - підсумував Маас.
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