Очільник МЗС Словаччини змінив думку: Братислава за відкриття переговорів з Україною про вступ у ЄС
Братислава готова підтримати рішення про відкриття з Україною переговорів про вступ до ЄС на грудневому саміті
Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, інформує пресслужба міністерства.
"Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням", – заявив Бланар.
Паралельно він наголосив на необхідності "більше фокусуватися на пошуку рішень для мирного врегулювання".
Міністр також повторив позицію нового уряду у Братиславі про те, що Словаччина не планує надавати Україні військову допомогу.
"Водночас, ми продовжимо надавати Україні гуманітарну підтримку, зокрема у питанні розмінування та підготовки енергетичної інфраструктури до зими, і в цьому вже були конкретні кроки", – сказав міністр закордонних справ Словаччини.
- Нагадаємо, 5 грудня голова МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що не може уявити Україну в ЄС, поки вона перебуває у стані війни.
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