Очільник ОБСЄ Рау приїде в Україну та відвідає зону ООС, потім полетить до Москви на переговори з Лавровим
Міністр закордонних справ Польщі та голова ОБСЄ Збігнєв Рау прилетить в Україну з дводенним візитом у четвер, 10 лютого, після чого поїде до Москви на переговори із очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим
Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, передає Polskie Radio.
Ясіна розповів, що Рау приїде до України на два дні. Спочатку він прибуде в Київ, а потім поїде на лінію розмежування в зоні Операції об'єднаних сил.
"Там є щось відчутне - не декларації, а місія Організації безпеки і співробітництва в Європі, яка має справу з цим замороженим, а то й не повністю замороженим конфліктом", - сказав Ясіна.
Речник польського відомства додав, що мета наступної поїздки Рау, до РФ, - побудувати діалог ОБСЄ-Росія на високому рівні.
"Міністр Рау їде до Москви, щоб побудувати цей діалог із міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Краще говорити, ніж не говорити", - зауважив Ясіна.
- У четвер, 13 січня, Збігнєв Рау повідомив, що Україна буде першою державою, до якої він здійснить візит у ролі очільника ОБСЄ.
- 7 лютого голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва для обговорення зусиль в рамках Нормандського формату, втілення комплексного пакету стримування Росії, розвиток торговельних відносин та економічної співпраці. Також міністерка відвідала прифронтове селище Широкине в Донецькій області та поспілкувалася з українськими військовими.
- Крім того, 7 лютого в Київ приїхали голови МЗС Австрії, Словаччини та Чехії. Вони також поїхали в зону ООС та відвідали КПВВ "Станиця Луганська".
- Також 8 лютого до Києва прибули президент Франції Еммануель Макрон та голова французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан.
- Відомо, що незабаром Україну приїде очільник МЗС Іспанії для обговорення військової та економічної допомоги і стримування агресії РФ
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