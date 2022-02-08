Очільник ОБСЄ Рау приїде в Україну та відвідає зону ООС, потім полетить до Москви на переговори з Лавровим

Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, передає Polskie Radio.

Ясіна розповів, що Рау приїде до України на два дні. Спочатку він прибуде в Київ, а потім поїде на лінію розмежування в зоні Операції об'єднаних сил.

"Там є щось відчутне - не декларації, а місія Організації безпеки і співробітництва в Європі, яка має справу з цим замороженим, а то й не повністю замороженим конфліктом", - сказав Ясіна.

Речник польського відомства додав, що мета наступної поїздки Рау, до РФ, - побудувати діалог ОБСЄ-Росія на високому рівні.

"Міністр Рау їде до Москви, щоб побудувати цей діалог із міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Краще говорити, ніж не говорити", - зауважив Ясіна.

