Очільники ОДА та КМДА повинні посприяти СOVID-вакцинації не менше 80% освітян до 20 вересня, - ОПУ

Таке рішення було ухвалено за результатами селекторної наради під головуванням заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, передає МОЗ.

В ОПУ зазначили, що з метою забезпечення функціонування закладів освіти в разі запровадження "жовтого" та "червоного" рівня епідемічної небезпеки голови обласних та Київської міської державних адміністрацій мають забезпечити умови для вакцинації від COVID-19 принаймні однією дозою вакцини щонайменше 80% працівників закладів освіти до 20 вересня 2021 року.

"Для цього ОДА та КМДА мають організувати виїзд мобільних бригад з імунізації від COVID-19 до колективів закладів освіти, а також провести роз'яснювальну роботу серед колективів цих закладів про необхідність вакцинації для захисту освітян та учнів від коронавірусної хвороби. Безпечне освітнє середовище — це спільна відповідальність працівників закладів освіти та інших дорослих. Йдеться як про вчителів чи вихователів, так і про батьків й інших членів родин учнів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, щеплення захищатиме дорослих від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті від неї. Вакциновані дорослі, своєю чергою, захищатимуть дітей, які не мають права на щеплення від COVID-19 через свій вік.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, скільки громадян необхідно вакцинувати від коронавірусу, аби захистити Україну від пандемії.

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