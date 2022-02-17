Очільниця МЗС Британії Трасс прибула до Києва

Про це написала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс на своїй сторінці у Twitter.



"Літак із Ліз Трасс приземлився у Києві!", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що для Ліз Трасс це перший візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, що очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс закликала Москву відмовитися від риторики Холодної війни та попередила, що нове російське вторгнення в Україну буде мати "катастрофічні" наслідки. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb