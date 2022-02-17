Очільниця МЗС Британії Трасс прибула до Києва
Державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс прибула до Києва
Про це написала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс на своїй сторінці у Twitter.
"Літак із Ліз Трасс приземлився у Києві!", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для Ліз Трасс це перший візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
- Нагадаємо, що очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс закликала Москву відмовитися від риторики Холодної війни та попередила, що нове російське вторгнення в Україну буде мати "катастрофічні" наслідки.
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