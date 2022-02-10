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Візит голови МЗС Британії до Москви: Трасс попередила РФ про "катастрофічні" наслідки у разі нового вторгнення в Україну

10 лютого, 2022 четвер
11:51
Світ Ліз Трасс

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс закликала Москву відмовитися від риторики Холодної війни та попередила, що нове російське вторгнення в Україну буде мати "катастрофічні" наслідки

Про це Трасс заявила під час переговорів із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Москві 10 лютого.

Вона підкреслила, що Велика Британія не може ігнорувати нарощування понад 100 тис. російських військових на кордоні України та спроби підірвати український суверенітет та територіальну цілісність.

"По суті, війна в Україні була б катастрофічною для російського та українського народу, а також для європейської безпеки", - наголосила Трасс.

За словами міністерки, НАТО чітко дало зрозуміти, що будь-яке вторгнення матиме "величезні наслідки та серйозні втрати". Голова МЗС Британії закликала Кремль обрати дипломатичний шлях.

"Росія могла б підвищити свій статус як члена P5 (Ради Безпеки ООН), відмовившись від риторики часів Холодної війни і натомість вступивши у змістовні дискусії з НАТО щодо покращення європейської безпеки", - заявила Ліз Трасс.

Нагадаємо, голова МЗС Британії проводить переговори у Москві щодо України. Також сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідає Польщу для обговорення безпекової ситуації.
 


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Велика Британія
війна з Росією
агресія Росії
МЗС Британії
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