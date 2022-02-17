Очільниця МЗС Британії Трасс заявила про збільшення фінансової підтримки України до €100 млн

Про це вона сказала на спільному брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.



"Ми маємо чесь бути одним з ключових партнерів України, ми надаємо вам оборонне озброєння і протренували вже 20 тис. українських військових і надаємо £88 млн на підтримку енергетичної незалежності України", - зазначила Трасс.



Вона анонсувала нарощення фінансової підтримки за цими проєктами до €100 млн.

Нагадаємо, 17 лютого очільниця МЗС Британії Трасс прибула до Києва.