Очільниця МЗС Британії Трасс заявила про збільшення фінансової підтримки України до €100 млн
Державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Велика Британія збільшить фінансову підтримку України до €100 млн
Про це вона сказала на спільному брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.
"Ми маємо чесь бути одним з ключових партнерів України, ми надаємо вам оборонне озброєння і протренували вже 20 тис. українських військових і надаємо £88 млн на підтримку енергетичної незалежності України", - зазначила Трасс.
Вона анонсувала нарощення фінансової підтримки за цими проєктами до €100 млн.
- Нагадаємо, 17 лютого очільниця МЗС Британії Трасс прибула до Києва.
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