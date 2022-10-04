Очільниця МЗС Німеччини відкинула вимогу Польщі про репарації за Другу світову війну

Про це пише Bild.

Бербок на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау у Варшаві заявила, що питання про репарації "закрите" для Німеччини.

Тим самим вона підтвердила офіційну позицію Німеччини, що діяла впродовж багатьох років, яка полягала у відсутності правових підстав для вимог репарацій з боку Польщі.

1 вересня у Польщі була представлена доповідь про репарації за військові втрати, яких країна зазнала внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні.

15 вересня сейм Польщі схвалив резолюцію з вимогою компенсацій від Німеччини за Другу світову війну. На черзі — відшкодування від Росії. 3 жовтня МЗС Польщі надіслало дипломатичну ноту до Берліна з вимогою відшкодувати збитки.

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