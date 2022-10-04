Очільниця МЗС Німеччини відкинула вимогу Польщі про репарації за Другу світову війну
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відкинула вимогу Польщі про виплату мільярдних репарацій за шкоду, завдану під час Другої світової війни
Про це пише Bild.
Бербок на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау у Варшаві заявила, що питання про репарації "закрите" для Німеччини.
Тим самим вона підтвердила офіційну позицію Німеччини, що діяла впродовж багатьох років, яка полягала у відсутності правових підстав для вимог репарацій з боку Польщі.
- 1 вересня у Польщі була представлена доповідь про репарації за військові втрати, яких країна зазнала внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні.
- 15 вересня сейм Польщі схвалив резолюцію з вимогою компенсацій від Німеччини за Другу світову війну. На черзі — відшкодування від Росії. 3 жовтня МЗС Польщі надіслало дипломатичну ноту до Берліна з вимогою відшкодувати збитки.
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