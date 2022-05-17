Очільниця МЗС Швеції підписала заявку на вступ країни до НАТО
У вівторок, 17 травня, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ країни до НАТО
Про це повідомляє CNN.
Анн Лінде поставила свій підпис під документом про вступ Швеції до НАТО у вівторок, 17 травня, зранку.
"Це дуже великий, серйозний крок і ми дійшли висновку, що він є найкращим для Швеції. Ми не знаємо, скільки часу це займе, але ми розраховуємо, що це може зайняти до року. Цього тижня ця заявка буде подана разом з Фінляндією - за день або близько того, а потім вона буде оброблена НАТО", - сказала Лінде.
16 травня уряд Швеції ухвалив рішення про вступ країни до НАТО,
- 15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.
- Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив занепокоєння з приводу того, що Швеція і Фінляндія потенційно можуть стати членами військового альянсу.
- 16 травня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевнив, що Москва не змириться зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.
- 16 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що не бачить безпосередньої загрози для РФ через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.
- 16 травня уряд Швеції ухвалив рішення про те, що держава подасть заявку на членство в Північноатлантичний Альянс.
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