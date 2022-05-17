Очільниця МЗС Швеції підписала заявку на вступ країни до НАТО

Про це повідомляє CNN.

Анн Лінде поставила свій підпис під документом про вступ Швеції до НАТО у вівторок, 17 травня, зранку.

"Це дуже великий, серйозний крок і ми дійшли висновку, що він є найкращим для Швеції. Ми не знаємо, скільки часу це займе, але ми розраховуємо, що це може зайняти до року. Цього тижня ця заявка буде подана разом з Фінляндією - за день або близько того, а потім вона буде оброблена НАТО", - сказала Лінде.

16 травня уряд Швеції ухвалив рішення про вступ країни до НАТО,

15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив занепокоєння з приводу того, що Швеція і Фінляндія потенційно можуть стати членами військового альянсу.

16 травня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевнив, що Москва не змириться зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.

16 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що не бачить безпосередньої загрози для РФ через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

16 травня уряд Швеції ухвалив рішення про те, що держава подасть заявку на членство в Північноатлантичний Альянс.

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