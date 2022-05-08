Очільниця МЗС Великої Британії обіцяє притягнути путінський режим до відповідальності за авіаудар по школі на Луганщині

Про це вона написала у твітері.

"У жаху останнім нападом Росії на школу в Луганську, що призвело до загибелі невинних людей, які сховалися від російських бомбардувань", - зазначила міністерка.

Вона нагадала, що навмисні обстріли мирного населення й цивільної інфраструктури є воєнним злочином.

"Ми забезпечимо відповідальність режиму Путіна", - наголосила Ліз Трасс.

7 травня в Білогорівці на Луганщині росіяни скинули авіабомбу на школу, де ховалося близько 90 цивільних.

Унаслідок авіаудару загинуло щонайменше 60 людей, ще близько 30 урятували з-під завалів.

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