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Очільниця МЗС Великої Британії обіцяє притягнути путінський режим до відповідальності за авіаудар по школі на Луганщині

8 травня, 2022 неділя
18:07
війна з Росією британія україна

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс нажахана російським бомбардуванням школи на Луганщині, від якого загинуло щонайменше 60 цивільних, і обіцяє притягнути Росію до відповідальності за цей воєнний злочин

Про це вона написала у твітері.

"У жаху останнім нападом Росії на школу в Луганську, що призвело до загибелі невинних людей, які сховалися від російських бомбардувань", - зазначила міністерка.

Вона нагадала, що навмисні обстріли мирного населення й цивільної інфраструктури є воєнним злочином.

"Ми забезпечимо відповідальність режиму Путіна", - наголосила Ліз Трасс.

  •  7 травня в Білогорівці на Луганщині росіяни скинули авіабомбу на школу, де ховалося близько 90 цивільних.

  • Унаслідок авіаудару загинуло щонайменше 60 людей, ще близько 30 урятували з-під завалів.

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Луганська область
Великобританія
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