Очільниця МЗС Великої Британії обіцяє притягнути путінський режим до відповідальності за авіаудар по школі на Луганщині
Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс нажахана російським бомбардуванням школи на Луганщині, від якого загинуло щонайменше 60 цивільних, і обіцяє притягнути Росію до відповідальності за цей воєнний злочин
Про це вона написала у твітері.
"У жаху останнім нападом Росії на школу в Луганську, що призвело до загибелі невинних людей, які сховалися від російських бомбардувань", - зазначила міністерка.
Вона нагадала, що навмисні обстріли мирного населення й цивільної інфраструктури є воєнним злочином.
"Ми забезпечимо відповідальність режиму Путіна", - наголосила Ліз Трасс.
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7 травня в Білогорівці на Луганщині росіяни скинули авіабомбу на школу, де ховалося близько 90 цивільних.
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Унаслідок авіаудару загинуло щонайменше 60 людей, ще близько 30 урятували з-під завалів.
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