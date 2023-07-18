Очні краплі можна використовувати замість ін'єкцій для лікування деяких захворювань сітківки, - учені

Про це інформує Science Alert.

Зараз людям, які хворіють на оклюзію вени сітківки (RVO), призначають ін'єкції інгібітора фактора росту судинного ендотелію. Ці ін'єкції, які зазвчиай колють прямо в око, зменшують набряк і покращують зір. Утім вони є не завжди ефективними при лікуванні RVO.

Також видання пише, що перспектива застосування такої ін'єкції зазвичай призводить до того, що люди просто відкладають лікування. Унаслідок цього хвороба може розвинутися сильніше.

Однак під час лабораторних досліджень на мишах учені дослідили, що очні краплі, що містять експериментальний препарат, були вдвічі ефективнішими за стандартні ін'єкції, коли йшлося про зменшення набряків RVO та покращення кровотоку в сітківці. Також ці краплі захищали від втрати зору та запобігали руйнуванню фоторецепторів в оці.

Зазначають, що ці краплі для очей містять у собі сполуку Pen1-XBir3, яка блокує фермент каспазу-9. Він викликає загибель клітин і є надмірно активним у кровоносних судинах, пошкоджених RVO.

"Ми вважаємо, що краплі для очей покращують здоров'я кровоносних судин сітківки, що потім допомагає зменшити токсичні сигнали, які пошкоджують нейрони сітківки та призводять до втрати зору", - сказав нейроваскулярна біологиня Марія Авруцкі з Колумбійського університету.

Наразі плануються клінічні випробування крапель на людях. Дослідники додають, що можна розробити й інші методи лікування з використанням тієї ж сполуки, що міститься в краплях.