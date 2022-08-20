Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Повідомлено про підозру громадянину України, який на пропозицію окупантів погодився очолити псевдоорган - "управління освіти військово-цивільної адміністрації Каховського району"", - наголосили у відомстві.

Наприкінці червня директор одного з ліцеїв Новокаховської міської ради почав співпрацювати з росіянами. Він перевіряє навчальні заклади, проводить інвентаризацію їхнього майна, призначає на посади керівників закладів освіти, які погодилися підпорядковуватися окупантам. Крім того ексдиректор ліцею агітує освітян у місті співпрацювати з ворогом.

Йому оголосили підорзу в колабораціонізмі.

18 серпня оголосили підозри в держзраді псевдоміністру освіти Маріуполя та чотирьом директорам шкіл, які перейшли на бік РФ.

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