Очолив окупаційне "управління освіти" на Херсонщині: прокуратура оголосила підозру ексдиректору ліцею
На Херсонщині в колабораціонізмі підозрюють ексдиректора ліцею, який очолив псевдоуправління освіти, агітує освітян співпрацювати з РФ
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Повідомлено про підозру громадянину України, який на пропозицію окупантів погодився очолити псевдоорган - "управління освіти військово-цивільної адміністрації Каховського району"", - наголосили у відомстві.
Наприкінці червня директор одного з ліцеїв Новокаховської міської ради почав співпрацювати з росіянами. Він перевіряє навчальні заклади, проводить інвентаризацію їхнього майна, призначає на посади керівників закладів освіти, які погодилися підпорядковуватися окупантам. Крім того ексдиректор ліцею агітує освітян у місті співпрацювати з ворогом.
Йому оголосили підорзу в колабораціонізмі.
- 18 серпня оголосили підозри в держзраді псевдоміністру освіти Маріуполя та чотирьом директорам шкіл, які перейшли на бік РФ.
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