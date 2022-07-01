Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

У тимчасово окупованому Вовчанську поліцейський перейшов на бік Росії. Він надавав окупантам списки правоохоронців, які виїхали з міста та які залишилися. Також він закликав колишніх колег переходити на бік РФ і звинувачував у війні Україну.

Після того, як українські правоохоронці зняли прапор РФ із будівлі поліції та підняли стяг України, зрадник разом з окупантами проводив у них удома обшук.

Наприкінці квітня російські куратори призначили підозрюваного призначили його начальником "відділу поліції" Вовчанська.

Експравоохоронцю повідомили про підозру в держзраді, скоєній в умовах воєнного стану. Зараз триває досудове розслідування.

30 червня підозру в держзраді оголосили трьом правоохоронцям із Бердянська. Вони "здавали" адреси проживання учасників АТО/ООС окупантам.

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