Очолив окупаційну "поліцію" на Харківщині: експравоохоронцю оголосили підозру в держзраді
На Харківщині оголосили підозру в держзраді правоохоронцю, який звинувачував Україну у війні, очолив окупаційну "поліцію" Вовчанська
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
У тимчасово окупованому Вовчанську поліцейський перейшов на бік Росії. Він надавав окупантам списки правоохоронців, які виїхали з міста та які залишилися. Також він закликав колишніх колег переходити на бік РФ і звинувачував у війні Україну.
Після того, як українські правоохоронці зняли прапор РФ із будівлі поліції та підняли стяг України, зрадник разом з окупантами проводив у них удома обшук.
Наприкінці квітня російські куратори призначили підозрюваного призначили його начальником "відділу поліції" Вовчанська.
Експравоохоронцю повідомили про підозру в держзраді, скоєній в умовах воєнного стану. Зараз триває досудове розслідування.
- 30 червня підозру в держзраді оголосили трьом правоохоронцям із Бердянська. Вони "здавали" адреси проживання учасників АТО/ООС окупантам.
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