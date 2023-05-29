Одеситка отримала 11 років тюрми за збір грошей для бойовиків "ДНР"
СБУ затримала жінку за фінансування бойовиків "ДНР". Одеситка отримала 11 років тюрми за організацію збору коштів для родичів-окупантів
Про це інформує Служба безпеки України.
"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на ворожу пособницю, яка налагодила канал фінансування бойовиків "ДНР", - пише відомство.
Її затримали в грудні минулого року контррозвідники СБУ під час контрдиверсійних заходів на Одещині.
Слідство встановило, що двоє родичів жінки у 2016 році вступили до лав терористичного угруповання "ДНР" Спарта" та воювали проти сил АТО/ООС на сході України. На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ і брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини.
Фото: Служба безпеки України
Одеситка добровільно організувала для них збір коштів. У групах у месенджерах та заборонених соцмережах "Вконтакте" і "Одноклассники" поширювала заклики про грошову допомогу загарбникам. Вона також прикріпляла фото із реквізитами російської банківської картки, яка належала співмешканцю родича.
Фото: Служба безпеки України
Суд визнав її винною у пособництві державі-агресору й призначив 11 років та 4 місяці ув’язнення з конфіскацією майна.
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