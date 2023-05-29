Одеситка отримала 11 років тюрми за збір грошей для бойовиків "ДНР"

Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на ворожу пособницю, яка налагодила канал фінансування бойовиків "ДНР", - пише відомство.

Її затримали в грудні минулого року контррозвідники СБУ під час контрдиверсійних заходів на Одещині.

Слідство встановило, що двоє родичів жінки у 2016 році вступили до лав терористичного угруповання "ДНР" Спарта" та воювали проти сил АТО/ООС на сході України. На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ і брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини.

Фото: Служба безпеки України

Одеситка добровільно організувала для них збір коштів. У групах у месенджерах та заборонених соцмережах "Вконтакте" і "Одноклассники" поширювала заклики про грошову допомогу загарбникам. Вона також прикріпляла фото із реквізитами російської банківської картки, яка належала співмешканцю родича.

Фото: Служба безпеки України

Суд визнав її винною у пособництві державі-агресору й призначив 11 років та 4 місяці ув’язнення з конфіскацією майна.