Одеське узбережжя небезпечне, закликаємо місцевих утриматися від відвідування пляжів, - речник ОВА

Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає 24 канал.



"Наразі одеське узбережжя достатньо небезпечне - не лише для так званої морської піхоти Росії, а й для місцевих громадян", - наголосив він.



На одеському узбережжі є міни, які можуть розірватися. Сергій Братчук зазначив, що багато людей прагнуть відвідати пляж, однак із громадянами проводять виховну роботу, а правоохронці стежать за ситуацією.



"Виграймо цю війну - тоді ходитимемо на пляж відпочивати", - додав Сергій Братчук.

Нагадаємо, росіяни активно здійснюють повітряну розвідку над Одещиною, але українська ППО блокує їх.

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