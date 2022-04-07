Одеське узбережжя небезпечне, закликаємо місцевих утриматися від відвідування пляжів, - речник ОВА
Одеське узбережжжя небезпечне через наявність мін, які можуть розірватися, кажуть в Одеській ОВА
Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає 24 канал.
"Наразі одеське узбережжя достатньо небезпечне - не лише для так званої морської піхоти Росії, а й для місцевих громадян", - наголосив він.
На одеському узбережжі є міни, які можуть розірватися. Сергій Братчук зазначив, що багато людей прагнуть відвідати пляж, однак із громадянами проводять виховну роботу, а правоохронці стежать за ситуацією.
"Виграймо цю війну - тоді ходитимемо на пляж відпочивати", - додав Сергій Братчук.
- Нагадаємо, росіяни активно здійснюють повітряну розвідку над Одещиною, але українська ППО блокує їх.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.77
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе