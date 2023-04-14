Про це він розповів в етері Еспресо.

"У наших захисників України з 1 лютого забрали належне, а саме 30 тис. грн. Ми з цим боролися і в решті решт 10 квітня Верховна Рада проголосувала рішення, яке передбачає повернення виплат всім військовим у повному обсязі. Однак далі почалися ігри. По-перше, дійсно з'явився такий депутат Цабаль, думаю, що не сам по собі, а за вказівкою Офісу президента України, який подав постанову про зупинення цього рішення, бо начебто щось у ньому не так", - прокоментував народний депутат України.

Олексій Гончаренко зазначив, що це дуже смішно, бо пан Цабаль навіть був відсутній під час розгляду цього питання.

"Уявіть собі, яка це ганьба. І тепер голова Верховної Ради не може підписати формально цей законопроєкт, тому що є така постанова. Таким чином один народний депутат взяв у заручники сотні тисяч військових, поліцейських, рятувальників. Я зареєстрував звернення на ім'я голови ВРУ Стефанчука, під яким підписалися 15 моїх колег, де ми вимагаємо, щоб Стефанчук терміново зібрав засідання Верховної Ради. Цю постанову пана Цабаля просто треба провалити, тобто нам треба зібратися, розглянути її та сказати, що це дурня. І після цього законопроєкт піде на підпис президенту. Враховуючи, що наступне засідання Верховної Ради орієнтовно планується вже на травень, то, якщо ми не зберемося, відповідно, за квітень наші захисники ці гроші не отримають. Це дуже ганебна історія, яка демонструє справжнє відношення", - сказав Гончаренко.