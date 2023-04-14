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Один народний депутат взяв у заручники сотні тисяч військових, заблокувавши повернення виплат у 30 тис. грн, - нардеп Гончаренко

14 квітня, 2023 п'ятниця
18:33
Суспільство Верховна Рада

Олексій Гончаренко, народний депутат України, зазначив, що треба терміново зібрати засідання Верховної Ради, щоб провалити постанову про блокування виплат військовим

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У наших захисників України з 1 лютого забрали належне, а саме 30 тис. грн. Ми з цим боролися і в решті решт 10 квітня Верховна Рада проголосувала рішення, яке передбачає повернення виплат всім військовим у повному обсязі. Однак далі почалися ігри. По-перше, дійсно з'явився такий депутат Цабаль, думаю, що не сам по собі, а за вказівкою Офісу президента України, який подав постанову про зупинення цього рішення, бо начебто щось у ньому не так", - прокоментував народний депутат України.

Олексій Гончаренко зазначив, що це дуже смішно, бо пан Цабаль навіть був відсутній під час розгляду цього питання.

"Уявіть собі, яка це ганьба. І тепер голова Верховної Ради не може підписати формально цей законопроєкт, тому що є така постанова. Таким чином один народний депутат взяв у заручники сотні тисяч військових, поліцейських, рятувальників. Я зареєстрував звернення на ім'я голови ВРУ Стефанчука, під яким підписалися 15 моїх колег, де ми вимагаємо, щоб Стефанчук терміново зібрав засідання Верховної Ради. Цю постанову пана Цабаля просто треба провалити, тобто нам треба зібратися, розглянути її та сказати, що це дурня. І після цього законопроєкт піде на підпис президенту. Враховуючи, що наступне засідання Верховної Ради орієнтовно планується вже на травень, то, якщо ми не зберемося, відповідно, за квітень наші захисники ці гроші не отримають. Це дуже ганебна історія, яка демонструє справжнє відношення", - сказав Гончаренко.

  • З 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим. Відповідно до нього виплати безпосередньо залежали від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань.
  • Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повернення всім військовослужбовцям премій розміром 30 тис. грн і передав звернення прем'єр-міністру Денису Шмигалю.  
  • 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським.
  • 12 квітня у Раду внесли постанову, яка блокує закон про повернення 30 тис. грн виплат військовим
Україна
Верховна Рада
бюджет
військові
Війна з Росією
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