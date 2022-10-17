Один з творців "Гри престолів" зніме новий серіал

Про це повідомляє Variety.

Шестиразовий лауреат премії "Праймтайм Еммі" Френк Долгер виступить шоу-раннером нового серіалу "Конкордія" (Concordia), який розповість про суспільство, що керується штучним інтелектом. Дія "Конкордії" розгорнеться в експериментальному утопічному світі.

ZDF, MBC, France Télévisions і Hulu Japan стануть партнерами у створенні шестисерійного англомовного серіалу, який зніматиме режисер Барбара Едер. Зйомки пройдуть в різних місцях: у Римі, Північній Італії та Лейпцигу в Німеччині.

Світ "Конкордія" працює на основі штучного інтелекту, що сприяє розвитку вільнішого, справедливішого та гуманнішого суспільства. Наближається 20 річниця створення цього світу. Міста усього світу вишикувались у чергу, щоб повторити успіх "Конкордії". Однак розголос секрету його створення загрожує знищити все, чого досягли його творці.

"Протягом всієї історії людства були висунуті плани переосмислення суспільства за релігійними, політичними, економічними та екологічними принципами, особливо в періоди, відзначені відчуттям безладу, культурної та фінансової дислокації та зростанням насильства, як-от наш нинішній. Візіонери, що стоять за "Конкордією", думають, що нарешті вони мають технологію, щоб реалізувати такий дивовижний новий світ, лише для того, щоб виявити, що немає способу утримати зло, оскільки воно приходить зсередини", - розповів про майбутній серіал Долгер.

У серіалі знімуться Крістіана Пауль ("Сімейка вампірів"), Рут Бредлі ("Три секунди"), Нанна Блонделл ("Дім Дракона"), Йонас Най ("Німеччина 83") та Жозефін Жобер ("Смерть у раю").

Над сценарієм працюють Майк Волден та Ніколас Рач.

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