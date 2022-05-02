"Одна із найбільш нерішучих країн ЄС": Кулеба назвав галузі, щодо яких Німеччина могла б ухвалити "історичні рішення"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра газеті Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кулеба назвав теми, де Німеччина, на його думку, може ухвалити "історичні рішення":

усунення перешкод для постачання необхідного Україні озброєння;

введення санкцій щодо РФ;

надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюз.

Кулеба зазначив, що питання євроінтеграції України є "питанням війни і миру на нашому континенті" і додав, що лідери країн, які мислять "раціонально і стратегічно", повинні бути "в авангарді" процесу.

Він додав, що перемога України у війні дозволить Європі вийти з кризи та значно посилити свої позиції. і навпаки, Росія здобуде успіх, тоді ЄС "не зможе насолоджуватися стабільністю і безпекою протягом десятиліть".