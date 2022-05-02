"Одна із найбільш нерішучих країн ЄС": Кулеба назвав галузі, щодо яких Німеччина могла б ухвалити "історичні рішення"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав Німеччину "однією з найбільш нерішучих" країн Євросоюзу щодо реакції на військову агресію РФ проти України
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра газеті Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Кулеба назвав теми, де Німеччина, на його думку, може ухвалити "історичні рішення":
- усунення перешкод для постачання необхідного Україні озброєння;
- введення санкцій щодо РФ;
- надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюз.
Кулеба зазначив, що питання євроінтеграції України є "питанням війни і миру на нашому континенті" і додав, що лідери країн, які мислять "раціонально і стратегічно", повинні бути "в авангарді" процесу.
Він додав, що перемога України у війні дозволить Європі вийти з кризи та значно посилити свої позиції. і навпаки, Росія здобуде успіх, тоді ЄС "не зможе насолоджуватися стабільністю і безпекою протягом десятиліть".
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