Одностатева пара виграла справу проти України в ЄСПЛ
1 червня Європейський суд із прав людини виніс рішення у справі української гей-пари, яка подала позов про порушення державою її права на реєстрацію шлюбу
Про це повідомили в Українській Гельсінській спілці з прав людини.
З 2010 року заявники, Андрій Маймулахін та Андрій Марків, проживають разом як партнери. У 2014 році вони вирішили звернутися до Європейського суду з прав людини через неможливість легалізувати свої стосунки в Україні.
Суд зазначив, що на відміну від різностатевих пар, гей-пара не має права на юридичне визнання і захист.
У процесі розгляду справи Україна визнала, що заявники позбавлені будь-якої можливості врегулювати основні аспекти свого життя як подружжя, за винятком певних майнових аспектів, і лише як приватні особи, які укладають договори відповідно до цивільного законодавства.
"Такі приватні договірні угоди не можуть вважатися такими, що надають подружжю визнання та необхідний захист, оскільки вони мають обмежену сферу дії та не забезпечують деякі основні потреби, які є фундаментальними для регулювання відносин між подружжям", – зазначили в ЄСПЛ.
Таким чином суд визнав дискримінацію пари з боку держави. Кожен із чоловіків має отримати компенсацію в розмірі 5 тисяч євро.
- 26 травня президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо реєстрованих партнерств для одностатевих пар.
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