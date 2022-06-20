"Одну вулицю проходили 4 тижні, полягло 70% роти": полонений колаборант про втрати окупантів у східних областях
Окупанти зазнають величезних втрат у боях на сході України. Про це розповів полонений колаборант із "народної міліції ЛНР"
Відео допиту оприлюднила Служба безпеки України.
Зокрема, він розповідає про штурм Рубіжного. Там у боях за одну вулицю з його роти вижив приблизно кожен четвертий. А взяти цю вулицю окупанти не могли майже місяць, попри чисельну перевагу у 20 разів.
"Вулицю Леніна (зараз Володимирська – прим.) ми проходили в загальному тижнів 3, а може й 4. Просувалися з такими боями і втратами, що за цей час великі руйнування були, великі втрати. Від роти полягло відсотків 70", – каже російський прихвостень.
Втрати росіяни поповнили мобілізованими новобранцями і відправили бригаду з Рубіжного на Сєверодонецьк. Там, потрапивши під шквальний вогонь ЗСУ, загарбники здалися, щоб зберегти собі життя. Наразі цей та інші полонені з незаконних збройних формувань надають свідчення слідчим СБУ.
- Нагадаємо, станом на 20 червня захисники України знищили вже 33800 російських окупантів.
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