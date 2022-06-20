English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Одну вулицю проходили 4 тижні, полягло 70% роти": полонений колаборант про втрати окупантів у східних областях

"Одну вулицю проходили 4 тижні, полягло 70% роти": полонений колаборант про втрати окупантів у східних областях

20 червня, 2022 понедiлок
13:23
війна з Росією

Окупанти зазнають величезних втрат у боях на сході України. Про це розповів полонений колаборант із "народної міліції ЛНР"

Відео допиту оприлюднила Служба безпеки України.

Зокрема, він розповідає про штурм Рубіжного. Там у боях за одну вулицю з його роти вижив приблизно кожен четвертий. А взяти цю вулицю окупанти не могли майже місяць, попри чисельну перевагу у 20 разів.
"Вулицю Леніна (зараз Володимирська – прим.) ми проходили в загальному тижнів 3, а може й 4. Просувалися з такими боями і втратами, що за цей час великі руйнування були, великі втрати. Від роти полягло відсотків 70", – каже російський прихвостень. 

Втрати росіяни поповнили мобілізованими новобранцями і відправили бригаду з Рубіжного на Сєверодонецьк. Там, потрапивши під шквальний вогонь ЗСУ, загарбники здалися, щоб зберегти собі життя. Наразі цей та інші полонені з незаконних збройних формувань надають свідчення слідчим СБУ.

  • Нагадаємо, станом на 20 червня захисники України знищили вже 33800 російських окупантів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Новини
допит
Рубіжне
новини Луганщини
Севєродонецьк
полонений
Читайте також:
Глен Грант
19 червня, 2022 неділя
Війна триватиме від пів року до року, – британський військовий експерт Глен Грант
19 червня, 2022 неділя
Прийшов час українським захисникам вийти з Сєверодонецька, - боєць ЗСУ Сазонов
Владимир Путин
19 червня, 2022 неділя
"Скажених собак неможливо вилікувати. Їх слід вбити", - Чубаров про Путіна
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.43
    Купівля 34.43
    Продаж 35.25
  • EUR
    Купівля 35.96
    Продаж 37.17
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
20 червня
14:18
спека
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні вщухне спека
13:56
Оновлено
Верховна Рада України
Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству
13:42
Ексклюзив
HIMAR
HIMARS нам потрібно у 10 разів більше від обіцяних чотирьох, - нардепка Устінова
13:13
Зернова допомога Харківщині
​Україна щодня недоотримує ​​​​$170 млн експортних надходжень через заблоковані РФ порти, — ​​посол з особливих доручень при МЗС
13:07
Бійці Азовсталі, які покинули завод
В ОП розповіли про стан полонених захисників "Азовсталі" та переговори про їх звільнення
12:59
Ексклюзив
Чалий
Заходу не уникнути прямого зіткнення з Росією, - Чалий
12:57
Дмітрій Медведєв
"Нехай приповзуть і попросять": Медведєв прокоментував пролонгацію договору зі США, що стосується ядерної зброї
12:55
Ексклюзив
Сергій Згурець
Російська операція щодо взяття під повний контроль Донбасу зазнає краху, - Згурець
12:30
Ноутбук
​Доступ додатків до камери і даних телефону: Держспецзв'язку надала роз'яснення щодо загроз у кіберпросторі
12:27
Рада Європейського Союзу
Рада ЄС продовжила дію санкцій, накладених за окупацію Криму та Севастополя
12:11
Ексклюзив
Україна українці
Якщо Україна не ратифікує Стамбульську конвенцію, то це може коштувати нам статусу кандидата на вступ до ЄС, - нардеп Гурін
12:10
Андрій Єрмак
У Офісі президента оцінили ймовірність участі армії Білорусі у війні проти України
12:03
Поліція затримала у Бучі прихильника "руского міра"
12:02
Олександр Турчинов
Турчинов: Сьогодні в Україні вирішується доля всього світу
11:38
держдума РФ
У держдумі РФ погрожують Литві негайно "вдатися до самозахисту" через обмеження транзиту до Калінінграда
11:08
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
На Запоріжжі ЗСУ переходять від оборони до наступальних дій, - командир підрозділу "Азов" Кудряшов
11:03
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі ухвалив несподіване рішення щодо продовження кар'єри
11:02
Віталій Портников
Путіністи нікуди не поділися
11:02
Ексклюзив
призовники
Вручення повістки не є заходом покарання, законодавство не порушує, - юристка Звягінцева
11:00
Наживо
Лисичанськ під постійними обстрілами, загроза для мешканців та спроби перерізати стратегічну трасу Лисичанськ - Бахмут
10:52
хакери
Перешкоджання виступу Путіна і пропаганді РФ: ІТ-армія атакувала понад 400 ворожих онлайн-ресурсів минулого тижня
10:30
нафта нафтопровід Дружба
Китай збільшив імпорт російської нафти до рекордного рівня
10:11
Олександр Положинський
Музикант Сашко Положинський з фронту: згорів автомобіль із речами 47-го окремого батальйону
10:09
Ексклюзив
воїни ЗСУ
ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони на Херсонщині, - радник голови ОВА Хлань
10:02
мародер
"Путин разрешил": СБУ перехопила розмову окупанта про дозвіл на мародерство і зручне крадене взуття
09:52
російські війська окупанти
ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним на Луганщині, - Гайдай
09:44
Російський винищувач Су-34
У британській розвідці пояснили, чому авіація РФ не досягла панування в небі над Україною
09:27
Інфографіка
втрати ворога
Близько 33 800 військових, 1477 танків, 238 РСЗВ і 749 артсистем: які втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:27
обстріл Харківщині
На Харківщині вибухом снаряду поранило трьох дітей
09:17
Міський стадіон у Вроцлаві
Стало відомо, де "Динамо", "Шахтар", "Ворскла" та "Зоря" гратимуть домашні матчі в єврокубках
09:02
Росіяни депортують мешканців Сєверодонецька цілими кварталами, - голова ВЦА Стрюк
08:57
Оновлено
Одеса
Українські військові збили ворожі ракети "Онікс" над Одесою
08:40
міст Патона
У Києві для автівок відкрили рух мостами Метро і Патона
08:39
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
Усик та Джошуа відреагували на офіційне оголошення про реванш
08:34
спека
На українців очікує сильна спека 20 червня
08:19
потяги Укрзалізниці
Евакуація: для українців призначили потяг із Покровська до Львова
08:18
На фото Масі Найєм
Масі Найєм розповів, за яких обставин отримав важке поранення
08:15
Урсула фон дер Ляйєн
"Зробила величезні кроки вперед": голова Єврокомісії пояснила, чому Україна має якнайшвидше отримати статус кандидата в ЄС
08:07
На фото наслідки обстрілів Дніпропетровської області
На Дніпропетровщині рятувальники другу добу борються з пожежею, що сталася через ракетну атаку
08:03
Росіяни звинуватили ЗСУ в обстрілі Суземки в Брянській області
Росіяни звинуватили ЗСУ в обстрілі Суземки в Брянській області, нібито є постраждалі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV