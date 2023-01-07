Одну зі знаменитих суконь принцеси Діани продадуть з аукціону
Одну з найвідоміших суконь принцеси Діани планують продати на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку цього місяця
Про це повідомляє CNN.
Оксамитова сукня баклажанового кольору є однією з відомих у гардеробі Діани. Принцеса одягала її для офіційного королівського портрета 1991 року, а також на фотосесію для журналу Vanity Fair 1997 року, безпосередньо перед своєю смертю.
Вперше за понад 25 років сукню продадуть на аукціоні на розпродажі Sotheby's у Нью-Йорку, він запланований на 27 січня. За сукню очікують вторгувати до 120 тис. доларів.
Сукня без бретелей, розроблена кутюр’є Віктором Едельштейном, має скульптурний виріз і спідницю у формі тюльпана. Востаннє її продали за 24 150 доларів 1997 року під час благодійного аукціону Christie's, на якому виставили 79 суконь, подарованих Діаною. Загальна сума виторгу тоді сягнула 3,25 мільйона доларів, які пожертвували на боротьбу зі СНІДом та онкологічними захворюваннями.
Темно-фіолетова сукня була частиною осінньої колекції Едельштейна 1989 року, хоча, як пишуть у Sotheby's, він створював образи для принцеси на замовлення більш ніж десять років. Едельштайн також розробляв лакитну “сукню Траволти" Діани – довгу оксамитову сукню, в якій вона танцювала з актором.
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