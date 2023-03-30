Офіс генпрокурора оголосив підозру керівнику Росавіації: сприяв транспортуванню армії РФ до кордонів України
Офіс генпрокурора у співпраці з СБУ повідомив про підозру керівнику Росавіації, який сприяв транспортуванню цивільними літаками армії РФ до кордонів з Україною
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Прокуратура та слідчі СБУ повідомили про підозру керівнику Федерального агентства повітряного транспорту РФ у "плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України)".
За даними слідства, він за вказівкою вищого керівництва РФ та збройних сил РФ надав дозволи на використання повітряного простору держави-агресора.
"Завдяки цьому було здійснено військові перевезення повітряним транспортом мобілізованих збройних сил РФ, їх зброї, боєприпасів і особистих речей, залучивши повітряні судна цивільних авіакомпаній РФ", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що ці авіакомпанії з 24 лютого 2022 і по теперішній час продовжують здійснювати польоти до закритих у зв'язку із початком повномасштабної збройної агресії РФ проти України міжнародних аеропортів Ростова-на-Дону "Платов" та АР Крим "Сімферополь".
Слід відзначити, що згідно з офіційними даними зараз Росавіацію очолює Олександр Нерадько.
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