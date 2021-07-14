Офіс генпрокурора підозрює керівника кар'єру на Запоріжжі у незаконному видобутку граніту на 450 млн грн

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.



Згідно з повідомленням, правоохоронці повідомили про підозру керівнику одного з кам'яних кар'єрів на Запоріжжі за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення за допомогою вибуху.



За даними слідства, директор підприємства без дозвільних документів упродовж вересня-грудня 2018 року організував незаконне видобування граніту шляхом проведення трьох масових вибухів на Правобережній ділянці Мокрянського родовища. Таким чином було незаконно видобуто 85 тис. тонн корисних копалин загальнодержавного значення вартістю понад 450 млн грн.



У пресслужбі зазначили, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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