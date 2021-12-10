Офіс генпрокурора: про катування та утримання в ОРДЛО розслідують понад тисячу справ

Про це повідомив представник Офісу генерального прокурора Юрій Рудь під час дискусії Izolyatsia: must speak.



"За результатами розслідування на цей час встановлено близько 200 місць незаконного позбавлення волі на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей, де впродовж усього збройного конфлікту утримувались і на цей час продовжують утримуватися громадяни України", - сказав Рудь .



Чиновник зазначив, що тільки за даними досудового розслідування, у цих місцях несвободи перебували понад 3 тис. людей. Більшість із них зазнавали катувань, тортур та інших форм жорстокого й нелюдського поводження.



Про підозру повідомили понад 140 особам, до суду скерували обвинувальні акти стосовно 54 із них. Ухвалено 17 вироків - за словами чиновника, така кількість пов'язана передусім із недосконалістю кримінально-процесуального законодавства в частині спеціального судового розгляду.



"Більшість людей, які встановлюються правоохоронними органами, ми, на жаль, можемо притягувати виключно через механізм заочного досудового розслідування та подальшого судового провадження", - додав Рудь.

Нагадаємо, 5 липня 2021 правозахисники повідомили про нові випадки катувань та жорстокого поводження з людьми, яких окупанти схопили в ОРДЛО.