Офіс генпрокурора: про катування та утримання в ОРДЛО розслідують понад тисячу справ
Українcькі правоохоронці розслідують понад тисячу справ, пов'язаних із незаконним позбавленням волі та катуванням людей на тимчасово окупованій території Донеччини та Луганщини
Про це повідомив представник Офісу генерального прокурора Юрій Рудь під час дискусії Izolyatsia: must speak.
"За результатами розслідування на цей час встановлено близько 200 місць незаконного позбавлення волі на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей, де впродовж усього збройного конфлікту утримувались і на цей час продовжують утримуватися громадяни України", - сказав Рудь .
Чиновник зазначив, що тільки за даними досудового розслідування, у цих місцях несвободи перебували понад 3 тис. людей. Більшість із них зазнавали катувань, тортур та інших форм жорстокого й нелюдського поводження.
Про підозру повідомили понад 140 особам, до суду скерували обвинувальні акти стосовно 54 із них. Ухвалено 17 вироків - за словами чиновника, така кількість пов'язана передусім із недосконалістю кримінально-процесуального законодавства в частині спеціального судового розгляду.
"Більшість людей, які встановлюються правоохоронними органами, ми, на жаль, можемо притягувати виключно через механізм заочного досудового розслідування та подальшого судового провадження", - додав Рудь.
- Нагадаємо, 5 липня 2021 правозахисники повідомили про нові випадки катувань та жорстокого поводження з людьми, яких окупанти схопили в ОРДЛО.
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