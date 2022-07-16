Офіс генпрокурора зафіксував в Україні уже понад 23 тис. воєнних злочинів російських окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зареєстровано понад 23,3 тис. злочинів агресії та воєнних злочинів
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у телеграмі.
За даними ОГП, зареєстровано 23 370 злочинів агресії та воєнних злочинів. Це, зокрема, порушення законів та звичаїв війни, планування або розв’язання та ведення агресивної війни, пропаганда війни тощо.
Крім того, зафіксовано 11 270 злочинів проти національної безпеки – посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, колабораційна діяльність, пособництво державі агресору, диверсії та інші.
Згідно з інформацією Офісу генпрокурора, у магістральних справах щодо агресії проти України підозрюється 624 представників військово-політичного керівництва РФ – міністри, депутати, військове командування, посадовці, керівники правоохоронних органів, розпалювачі війни та пропагандисти кремля.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36
Купівля 36Продаж 36.82
-
EUR
Купівля 35.8Продаж 36.83
- Актуальне
- Важливе