Офіс генпрокурора заочно оголосив підозру двом керівникам донецької в'язниці окупантів "Ізоляція"

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Їм інкримінують участь у незаконних воєнізованих формуваннях, торгівлю людьми, створення злочинної організації та порушення законів і звичаїв війни,жорстоке поводження з цивільним населенням.



За даними слідства, з 2014 року мешканець Донеччини, який раніше служив у французькому Іноземному Легіоні та брав участь у бойових діях в Сирії, зайняв посаду "керівника центру спецоперацій «міністерства державної безпеки "ДНР".



Разом із своїм заступником - колишнім підприємцем за вказівкою кураторів з РФ вони організували у Донецьку на території заводу ізоляційних матеріалів підпільну в’язницю, де вчинялися тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Підозрювані тримають у незаконному полоні військовослужбовців ЗСУ та цивільних осіб, які мають проукраїнську позицію.



Разом з "підлеглими" вони застосовують до затриманих тортури, знущаються над ними, катують струмом, позбавляють їжі та води і утримують у нелюдських умовах.