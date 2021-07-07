Офіс генпрокурора заочно оголосив підозру двом керівникам донецької в'язниці окупантів "Ізоляція"
Викрито та заочно повідомлено про підозру двом представникам російських незаконних збройних формувань – керівникам та організаторам підпільної в’язниці "Ізоляція"
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Їм інкримінують участь у незаконних воєнізованих формуваннях, торгівлю людьми, створення злочинної організації та порушення законів і звичаїв війни,жорстоке поводження з цивільним населенням.
За даними слідства, з 2014 року мешканець Донеччини, який раніше служив у французькому Іноземному Легіоні та брав участь у бойових діях в Сирії, зайняв посаду "керівника центру спецоперацій «міністерства державної безпеки "ДНР".
Разом із своїм заступником - колишнім підприємцем за вказівкою кураторів з РФ вони організували у Донецьку на території заводу ізоляційних матеріалів підпільну в’язницю, де вчинялися тяжкі та особливо тяжкі злочини.
Підозрювані тримають у незаконному полоні військовослужбовців ЗСУ та цивільних осіб, які мають проукраїнську позицію.
Разом з "підлеглими" вони застосовують до затриманих тортури, знущаються над ними, катують струмом, позбавляють їжі та води і утримують у нелюдських умовах.
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