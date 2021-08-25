Офіс "Харківського антикорупційного центру" пограбували
У Харкові пограбували офіс антикорупційного центру
Про це повідомив Інтерфакс-Україна голова правління Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах.
"Це сталося у вихідні. Ми прийшли на роботу і виявили, що винесли ноутбуки, відеотехніку та інше обладнання. Офіс навпроти також пограбували", - сказав Булах.
Він не виключив, що ця подія пов'язана з діяльністю організації, зазначивши водночас, що орендарі іншого постраждалого офісу жодним чином не пов'язані з антикорупційними розслідуваннями.
Співробітники Харківського антикорупційного центру повідомили про пограбування в поліцію. Отримати коментар правоохоронців агентству наразі не вдалося.
Харківський антикорупційний центр створено 2015 року. Спочатку існував як громадська ініціатива, з 2016 року - громадська організація. Організація моніторить діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, здійснює антикорупційні розслідування, а також оскаржила низку незаконних рішень у судовому порядку.
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