Офіцер ЗСУ Штефан опублікував імена росіян, які загинули внаслідок вибухів на аеродромі "Енгельс"
У понеділок, 26 грудня, на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області загинуло троє російських військових
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
У міноборони російського агресора заявили, що їхні сили ППО збили український безпілотник на підльоті до військового аеродрому в Енгельсі.
"Внаслідок падіння уламків троє військовослужбовців стали святковими", - пише Штефан.
Тепер відомі імена й звання військових країни-агресора, які були "успішно демобілізовані":
Воронов Андрій Миколайович – майор гвардії. Інженер авіаційного комплексу інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї на ТУ-160 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку.
Ануфрієнко Максим Андрійович – старший лейтенант гвардії. Інженер групи обслуговування літаків та авіадвигунів інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї на Ту-160 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку
Пампухін Олександр Анатолійович - старший лейтенант гвардії. Інженер авіаційного комплексу інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї на Ту-160 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку.
- На аеродромі російського міста Енгельс Саратовської області у ніч на 26 грудня пролунали вибухи.
- Росіяни передислокували частину авіації з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ, однак летовище все ще залишається робочим.
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