Офіцер ЗСУ Штефан опублікував імена росіян, які загинули внаслідок вибухів на аеродромі "Енгельс"

Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

У міноборони російського агресора заявили, що їхні сили ППО збили український безпілотник на підльоті до військового аеродрому в Енгельсі.

"Внаслідок падіння уламків троє військовослужбовців стали святковими", - пише Штефан.

Тепер відомі імена й звання військових країни-агресора, які були "успішно демобілізовані":

Воронов Андрій Миколайович – майор гвардії. Інженер авіаційного комплексу інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї на ТУ-160 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку.

Ануфрієнко Максим Андрійович – старший лейтенант гвардії. Інженер групи обслуговування літаків та авіадвигунів інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї на Ту-160 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку

Пампухін Олександр Анатолійович - старший лейтенант гвардії. Інженер авіаційного комплексу інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї на Ту-160 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку.