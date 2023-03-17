Офіцера, який побив строковика, відправили під цілодобовий домашній арешт, - ЗМІ
Під цілодобовий домашній арешт відправили офіцера, який побив строковика в навчальному центрі в Житомирській області
Про це повідомили в ДБР, передає РБК-Україна.
"Можу вам офіційно підтвердити, що Богунський районний суд міста Житомира обрав запобіжний захід командиру взводу однієї з військових частин Житомирської області у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів", - розповіли у відомстві.
- За даними слідства, 11 березня 2023 року молодший лейтенант, перебуваючи на посаді командира взводу роти охорони військової частини, застосував до солдата насильство, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження. Підозрюваний був незадоволений перебуванням строковика у стані алкогольного сп’яніння та його неналежною поведінкою.
- 16 березня офіцеру повідомили про підозру за фактом перевищення службових повноважень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.98
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе