Про це повідомили в ДБР, передає РБК-Україна.

"Можу вам офіційно підтвердити, що Богунський районний суд міста Житомира обрав запобіжний захід командиру взводу однієї з військових частин Житомирської області у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів", - розповіли у відомстві.