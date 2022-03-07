Офіцери окупантів на Чернігівщині викидають свої документи та втікають до РФ

Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Північ" у Facebook.



"Офіцери однієї з "найсильніших армій світу" такі хоробрі, що в населених пунктах в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування викидають документи і тікають в свою нєпобєдімую страну", - зазначили військові.

У командуванні заявили, що "настав час єгерів та партизанів".

Там опублікували фото документів військових РФ, які мають звання лейтенанта, старшого лейтенанта