Фото листа опублікувало видання ГОРДОН.

Автори листа пишуть що окупація РФ територій України та спроба президента РФ втягнути Білорусь у війну "є нічим іншим, як знищенням суверенітету Республіки Білорусь".

"Вступ у війну на боці Росії для Республіки Білорусь буде справжнім самогубством. Політична ізоляція та міжнародні економічні санкції, до яких неминуче призведе агресія щодо України, стануть згубними для нашої країни, яка не має, на відміну від РФ, запасу міцності у вигляді запасу природних ресурсів", – ідеться у листі.

Військові додають, що готові віддати життя, захищаючи свою батьківщину, але, вступаючи у війну проти дружньої держави, втратять право називатися офіцерами.

"З огляду на вище зазначене, особовий склад 5-ї особливої бригади спеціального призначення збройних сил звертається до вас, шановний Олександре Григоровичу, із закликом не жертвувати народом Білорусі, майбутнім наших дітей, суверенітетом очолюваної вами держави на користь імперським амбіціям президента Російської Федерації Володимира Путіна, які є чужими для всіх без винятку громадян Білорусі", – написали військові.

При цьому білоруський блог МotolkoHelp не виключає, що дане звернення може бути фейком.

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1 липня розвідка повідомила, що на кордоні з Україною перебуває сім батальйонів збройних сил Білорусі, загроза вторгнення білоруської армії на територію України з військової точки зору зберігається.

Збройні сили Білорусі продовжили навчання щонайменше до 9 липня. Відповідні графіки опублікували у мережі.

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