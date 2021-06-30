Офіційний курс: долар і євро продовжують дешевшати

Про це йдеться у даних НБУ.



Станом на 29 червня курс становив 27,40 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 30 червня встановлено на рівні 32,30 грн/євро. Станом на 29 червня курс складав 32,74 грн/євро.



На готівковому ринку 30 червня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 27 продають - по 27,17 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,95 до 27,20 грн/$, продажу - в межах 27,10 - 27,30 грн/$.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb