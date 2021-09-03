Офіційний курс: долар і євро здорожчали на кінець тижня

Про це йдеться у даних НБУ.

Станом на 2 вересня курс становив 27 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 3 вересня встановлено на рівні 32 грн/євро. Станом на 2 вересня курс складав 31,93 грн/євро.

На готівковому ринку 3 вересня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,97 продають - по 27,08 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,80 до 27,93 грн/$, продажу - в межах 26,96 - 27,70 грн/$.