Офіційний курс: долар і євро здорожчали на кінець тижня
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 3 вересня 2021 року на позначці 27,02 грн/$
Про це йдеться у даних НБУ.
Станом на 2 вересня курс становив 27 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 3 вересня встановлено на рівні 32 грн/євро. Станом на 2 вересня курс складав 31,93 грн/євро.
На готівковому ринку 3 вересня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,97 продають - по 27,08 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,80 до 27,93 грн/$, продажу - в межах 26,96 - 27,70 грн/$.
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