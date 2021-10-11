Офіційний курс: долар почав тиждень зі здорожчання
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 11 жовтня 2021 року на позначці 26,35 грн/$
Про це йдеться у даних НБУ.
Cтаном на 8 жовтня курс становив 26,33 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 11 жовтня встановлено на рівні 30,48 грн/євро. Станом на 8 жовтня курс складав 30,44 грн/євро.
На готівковому ринку 11 жовтня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,35 продають - по 26,55 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,36 до 26,50 грн/$, продажу - в межах 26,35 - 26,70 грн/$.
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