Офіційний курс: долар продовжує дорожчати з початку тижня
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 5 липня 2021 року на позначці 27,41 грн/$
Про це йдеться в даних НБУ.
Станом на 2 липня курс становив 27,38 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 5 липня встановлено на рівні 32,41 грн/євро. Станом на 2 липня курс складав 32,52 грн/євро.
На готівковому ринку 5 липня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 27,21 продають - по 27,30 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,80 до 27,40 грн/$, продажу - в межах 27,24 - 27,80 грн/$.
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