Офіційний курс: долар сягнув позначки 29 грн, а євро 32

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 1 квітня 2022 року встановлено на рівні 29,2549 грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,4773 грн за євро.

Польська злота коштує 6,9797.

Курс молдовського лея до гривні встановлено на рівні 1,5967 за лей.

Румунський лей коштує 6,5657.

На готівковому ринку станом на 09.00, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 31,80 грн, продають - по 32,30 грн.



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