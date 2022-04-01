English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Економіка Офіційний курс: долар сягнув позначки 29 грн, а євро 32

Офіційний курс: долар сягнув позначки 29 грн, а євро 32

1 квітня, 2022 п'ятниця
09:24
Економіка гроші, долари

На 1 квітня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 29,25 грн/$

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 1 квітня 2022 року встановлено на рівні 29,2549 грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,4773 грн за євро.

Польська злота коштує 6,9797.

Курс молдовського лея до гривні встановлено на рівні 1,5967 за лей.

Румунський лей коштує 6,5657.

На готівковому ринку станом на 09.00, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 31,80 грн, продають - по 32,30 грн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

гроші
валюта
курс долара
курс
курс валют
курс гривні
новини України
курс євро
злотий
Читайте також:
31 березня, 2022 четвер
"Ворог заліг навічно": ДПСУ повідомила про знищення ворожої піхоти, що приховано рухалась до позицій ЗСУ
Борис Джонсон
31 березня, 2022 четвер
Джонсон проти надання Україні еквіваленту п’ятої статті НАТО і пропонує концепцію безпеки, "заснованої на ідеї стримування шляхом заперечення"
окупанти
30 березня, 2022 середа
На Херсонщині всі відділки поліції вщент заповнені українцями, які активно підтримували та підтримують Україну, — депутат Херсонської обласної ради
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.68
  • EUR
    Купівля 32.52
    Продаж 33.12
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
1 квітня
09:43
обстріл луганщина
Окупанти з "Градів" обстріляли Гірське на Луганщині, постраждала жінка
09:36
Ексклюзив
Лукашенко
Лукашенко боїться бунту армії: білоруські війська ганяють біля кордону з Україною для замилювання очей Путіна, - Бульба
09:25
ЗСУ оборона Києва
Українські військові проводять успішні контратаки на північний схід від Києва, – Міноборони Великої Британії
09:21
Білорусь протест
Майбутнє Білорусі зараз виборюється в Україні, - білоруський громадський діяч
08:56
влучання ракети в будівлю Миколаївської ОВА
Влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 24, - ДСНС
08:43
окупаційна символіка
Латвія заборонила символіку воєнної агресії РФ, а в Естонії каратимуть за демонстрацію ворожих символів та приєднання до збройних сил агресора
08:25
Ексклюзив
ЗСУ Ірпінь
В Станіславі на Херсонщині тривають сильні бої, місто на межі гуманітарної катастрофи, — депутат Херсонської облради
08:21
Ексклюзив
Харків обстріл
Ворог стягує війська у харківському напрямку, – боєць ТрО
08:08
Окупанти
Окупанти обстріляли Луганщину: є загиблі, зруйновано 18 будинків
07:59
Британські рятувальні служби надали українській ДСНС парк пожежно-рятувальної техніки, - МВС
07:41
Оновлено
Бєлгород, пожежа
У російському Бєлгороді горить нафтобаза. Губернатор області звинуватив ЗСУ в авіаударі
07:17
сирія бойовики
До РФ прибули 300 сирійських найманців, аби взяти участь у війні проти України, - The New York Times
07:02
окупанти
У Мелітополі деякі голови ОСББ надають списки покинутих квартир російським військовим, - мер
06:59
грузія
Грузія приєднується до міжнародних санкцій проти Росії, - CNN
06:51
окупанти
Росія продовжує часткове відведення військ з Київської області. У складі колон викрадені автівки та майно, - Генштаб
06:21
окупант
Компʼютери, кавоварки, чайники: окупанти пограбували Чорнобильську АЕС, залишаючи її територію
06:15
МЗС
"Деструктивна позиція РФ не дозволить уникнути відповідальності": МЗС про блокування Москвою місії ОБСЄ в Україні
06:09
Джастін Трюдо
Росії не місце за столом G20 - прем'єр-міністр Канади Трюдо
05:44
посольство США
"Стать X": США вводять у паспорти окрему гендерну ідентичність
05:25
потяг
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 1 квітня
04:50
Інфантіно та Путін
Президент ФІФА виправдався, чому не виключає Росію з організації
04:31
росія солдат
Росія перекидає в Україну до 2 тис. військових із Грузії. Перед війною це робити не планували, – розвідка Британії
04:22
паніка
У ЦПД дали поради українцям: як пережити кризу та зберегти спокій під час війни
04:13
Вінісіус Тобіас
"Реал" орендував у "Шахтаря" бразильця, який не зіграв за українців жодного матчу. Його можуть купити за 18 млн євро, - ЗМІ
03:36
Фейк, Росія
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків і маніпуляцій від Росії за 31 березня
03:11
Тростянець
Газопостачання в Тростянці на Сумщині майже відновлено, - голова ОВА
02:45
київ обстріл ЗСУ
Здобута історична перемога ЗСУ над російською армією у битві за Київ, - Бутусов
02:22
Одеса
Настрій – не пустити нікого в наше місто, берегти Одесу-маму. Ми свою маму захищатимемо, - мер Труханов
02:13
У віці 86 років помер легендарний футболіст "Динамо" Турянчик
02:04
ракетний удар
Росія нанесла авіаудар по Київщині: постраждало одне із сіл Бучанського району
01:42
Мірча Луческу
Ми з Луческу мали складну розмову, коли він сказав, що російські спортсмени не повинні страждати. Він визнав, що був не правий, - журналіст Циганик
01:17
Лев Улесов
Змінив Prada та Hugo Boss на військову форму. Модель з Броварів полишив подіум і пішов на фронт
01:09
Роберта Мецола
Голова Європарламенту вирушила у Київ. Фото
00:59
авіаудар житомирщина
За кілька днів українці подали понад 25 тис. заявок на компенсацію за зруйновану нерухомість під час війни, - Зеленський
00:51
окупанти
Поблизу села Мала Рогань під Харковом окупанти розстріляли понад 20 цивільних машин із людьми, - Денісова
00:47
Херсон окупанти
Росія намагається сформувати окупаційні адміністрації в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, - Генштаб
00:42
Служба безпеки України
Зеленський повідомив про викриття двох генералів-зрадників з СБУ
00:33
Київ оборона війна
На підступах до Києва все ще ведуться бої. Не нехтуйте повітряними тривогами, - КМВА
00:15
Мелітополь
У Мелітополі директори всіх шкіл звільнилися, щоб не співпрацювати з окупантами
00:11
угрупування "Південь"
Збройні сили визволили 11 населених пунктів на Херсонщині, - Угруповання військ "Південь"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV