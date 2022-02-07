Офіційний курс: долар впав у ціні

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 7 лютого 2022 року встановлено на рівні 28,1468 грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,2745 грн за євро.

На готівковому ринку станом на 07:30, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,98 грн, продають - по 28,06 грн.



Курс знизився на 13 копійок порівняно з попереднім банківським днем.



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