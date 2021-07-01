Офіційний курс: долар зріс у ціні

Про це йдеться у даних НБУ.



Станом на 30 червня курс становив 27,18 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 1 липня встановлено на рівні 32,35 грн/євро. Станом на 30 червня курс складав 32,30 грн/євро.



На готівковому ринку 1 липня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 27,13 продають - по 27,25 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,80 до 27,40 грн/$, продажу - в межах 27,18 - 27,80 грн/$.



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