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Офіційний курс: долар зріс в ціні

11 лютого, 2022 п'ятниця
07:35
Економіка курс долара

На 11 лютого Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,87 грн/$

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 11 лютого 2022 року встановлено на рівні 27,8756 грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,8785 грн за євро.

На готівковому ринку станом на 07:35, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,90 грн, продають - по 28,00 грн.

Курс долара знизився на 10 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

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