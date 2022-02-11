Офіційний курс: долар зріс в ціні

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 11 лютого 2022 року встановлено на рівні 27,8756 грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,8785 грн за євро.

На готівковому ринку станом на 07:35, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,90 грн, продають - по 28,00 грн.



Курс долара знизився на 10 копійок порівняно з попереднім банківським днем.



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